La neve è arrivata in Vallesina | Password Magazine

VALLESINA – Vallesina baciata dalla neve.

C’è chi non ci credeva e invece è arrivata, come previsto, dalla costa alle località più interne delle Marche. Il risveglio stamattina è stato accompagnato da quello stupore che non si può non provare nel vedere il paesaggio cambiato, rivestito dal soffice manto nevoso.

A Jesi, i mezzi spazzaneve, attivi già all’alba, sono ancora impegnati nella pulizia delle strade di campagna mentre la situazione sta già tornando alla normalità in città.

VivaServizi raccomanda di proteggere i contatori dell’acqua per le possibili gelate notturne.

Le scuole sono rimaste chiuse a Jesi, così come nel capoluogo, e poi in alcuni paesi della Vallesina come Santa Maria Nuova, Castelplanio, Staffolo, Cupramontana. Già da ieri alcuni sindaci avevano firmato l’ordinanza, altri invece hanno preso disposizioni stamattina. Aperte invece le scuole di Maiolati, Monte Roberto e Castelbellino seppur senza le garanzie del trasporto scolastico. A Monte San Vito, i volontari del gruppo comunale di Protezione civile sono intervenuti stamattina davanti le scuole De Amicis e Alighieri, rimaste aperte, per pulire gli accessi per l’arrivo degli studenti, pulmini operativi.