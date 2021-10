Lascito Morosetti e contributi ministeriali: ecco le prossime opere pubbliche in città | Password Magazine

JESI – I due milioni del lascito Morosetti sono ancora a disposizione del Comune di Jesi per poco meno dei tre quarti, pari a circa 1 milione e 300 euro residui. A questi si aggiungono finanziamenti e contributi ministeriali, che saranno utilizzati per nuovi interventi pari a un totale di circa 17 milioni di euro.

I lavori in questione riguardano il rifacimento delle due piazze Federico II e della Repubblica, il recupero degli immobili dell’ex Cascamificio, della cisterna romana e del complesso San Martino, operazioni di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il rifacimento di pavimentazioni stradali e del cavalcavia di Viale della Vittoria.

La progettazione è stata illustrata in analitico dall’assessore ai lavori pubblici Roberto Renzi della giunta Bacci: «Abbiamo avuto diversi finanziamenti da varia provenienza reiterati nel corso degli anni, a partire dai 9 milioni di euro di un bando regionale condiviso con altri comuni della Vallesina. Questi fondi permetteranno di recuperare, per conservazione e riutilizzo come residenza, per attività culturali e sportive, i due edifici strategici dell’ex Cascamificio e del San Martino, che rischiavano altrimenti di subire un eccessivo degrado».

Altri 5 milioni di euro provenienti da un finanziamento del Ministero degli Interni sono mirati alla sicurezza delle scuole: «Avvieremo un primo ingente intervento di miglioramento sismico, pari a circa 3 milioni di euro, presso la Federico II, dove siamo già intervenuti per la sostituzione degli infissi e della copertura della palestra – ha proseguito l’assessore Renzi – inoltre un intervento analogo è stato appena appaltato per la scuola Borsellino».

All’attenzione della giunta anche la pavimentazione stradale, a cui sono destinati circa 700mila euro, con l’obiettivo di ripavimentare tutte le vie principali di scorrimento della città, ma anche dirottando l’attenzione verso vie minori, dando la priorità a Viale Papa Giovanni XXIII (per la sicurezza di mezzi a due ruote), le vie San Marcello e Piandelmedico (per l’accesso alla città), le vie Tabano, Montesecco, Spina, Calabria, Togliatti, Tobagi, Viale Verdi e borgo Minonna, con interventi di varia entità su strade e marciapiedi.

Oggetto di vulnerabilità sismica è anche il cavalcavia di Viale della Vittoria: «Non sono stati riscontrati elementi di pericolo immediato – riporta l’assessore – ma la struttura è datata e richiede una rivisitazione. Verrà avviato un progetto di rimozione delle volte all’intradosso del ponte, le quali non hanno una funzione portante e sono, ad oggi, piene di umidità. Questa parte verrà completamente demolita mettendo a nudo le travi del ponte, che saranno poi rinforzate con strutture moderne». L’intervento in questione ammonta a 550mila euro, con l’impegno preso dalla giunta ad organizzare il cantiere continuando ad assicurare la transitabilità del viale, punto di snodo della città.

Sul lascito Morosetti, dopo lo spostamento della fontana in piazza della Repubblica, restano ancora disponibili i tre quarti, di cui 254mila euro saranno destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici (asili nido, scuole dell’infanzia, elementari e medie), secondo il Peba (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche): «Le scuole coinvolte sono moltissime, dal momento che alcuni interventi sono anche di bassissima entità. Sono interessate quasi tutte le strutture scolastiche jesine, per la messa a norma anche di rampe e maniglioni antipanico».

Si sta programmando poi anche un intervento sulla sede comunale, altro edificio datato, con la possibilità dell’inserimento di un ascensore che consentirà di accedere ai piani della rappresentanza e dei più importanti uffici. A breve saranno avviate le operazioni di valutazione e verifica, per una spesa di circa 180mila euro.

Ma sono soprattutto quelli alle due piazze i lavori a cui è destinato il residuo del lascito Morosetti, a cui si aggiungeranno i proventi delle vendite per piazza della Repubblica. La piazza, di cui si stima il termine dei lavori nella primavera 2022, avrà infatti una pavimentazione analoga a quella attualmente in fase di allestimento lungo corso Matteotti, con il fine di creare un generale nuovo arredo urbano. Piazza Federico II, per la quale si dovrebbe procedere in tempi più brevi, è invece oggetto di una nuova progettazione. Verrà usato l’intero residuo di 230mila euro, che porterà a completare la pavimentazione lasciata libera dalla rimozione della fontana, dove l’attuale battuto di cemento è del tutto provvisorio. «Andremo a ripristinare l’originaria pavimentazione – spiega Renzi – ma tutta la piazza subirà una nuova modifica ricorrendo a sistemi multimediali che consentiranno una fruizione sia della piazza che delle attività del teatro Moriconi”. Da progetto turisti, cittadini e visitatori potranno accedere a una messaggistica di informazioni digitali sulla storia della città di Jesi, su Federico II (a cui si collega il Museo “Stupor mundi”), ma anche sulle attività culturali che si svolgeranno presso il teatro Moriconi».

Entrambe le piazze saranno anche oggetto di un importante lavoro di ammodernamento dell’illuminazione, che si aggiunge al progetto di restyling delle luci cittadine già avviato la scorsa estate in molte vie jesine. Tra gli obiettivi anche far diventare piazza Federico II un vero e proprio teatro per attività all’aperto e riportare in piazza della Repubblica l’effigie della Madonna oggi conservata all’interno della Chiesa di San Marco.

Sono poi in corso i lavori al Teatro Studio Valeria Moriconi, affidati alla Fondazione Pergolesi. Anche per questa struttura gli scopi sono legati alla sicurezza (adeguamento normativo dell’antincendio) e al suo inserimento nella rete del complesso culturale di piazza Federico II.

Il sindaco Massimo Bacci ha ringraziato così i consiglieri comunali che si sono impegnati in questi interventi, alludendo a una futura inaugurazione delle piazze e di Corso Matteotti: «Come giunta lasciamo decine di milioni di euro di lavori a questa città. È stato un percorso non facile, ostacolato nell’ultimo periodo soprattutto da quanti, fortunatamente una parte minoritaria, hanno strumentalizzato il nostro lavoro. Non appena si concluderà la prima fase dei lavori, piazze e corso meritano che si festeggi il recupero di un centro storico che in provincia, e anche in Regione, ha pochi eguali».