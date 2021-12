Monte San Vito, un veicolo 100% elettrico per il trasporto sociale | Password Magazine

MONTE SAN VITO – Domenica 12 dicembre presso il “Centro Turistico Carlo Urbani” di Monte San Vito, si è svolta la cerimonia di inaugurazione e di consegna alla Pubblica Assistenza Avis Monte San Vito Odv del veicolo 100% elettrico che verrà destinato al trasporto sociale. Un’autovettura acquistata dal Comune grazie ad un finanziamento regionale ottenuto con un apposito bando e che l’Amministrazione comunale ha voluto destinare convintamente al trasporto dei soggetti più fragili della comunità. Dopo il taglio del nastro e la benedizione del parroco Don Luigi Imperio, l’evento si è spostato nella sala convegni dove è stata una sentita occasione per parlare di volontariato e di sociale insieme alle Associazioni di Monte San Vito e dei comuni limitrofi intervenute. In una sala colorata dalle divise arancio dei volontari della Pubblica Assistenza, giallo della Protezione Civile comunale e blu dell’Avis Monte San Vito, dopo l’introduzione del Sindaco Cillo i referenti di queste Associazioni hanno raccontato come contribuiscono con il volontariato per supportare il sociale del nostro paese: Carla Sebastianelli, responsabile dei Servizi Sociali, Daniela Piaggesi, presidente dell’Avis Monte San Vito, Deborah D’Ascanio coordinatrice della Protezione Civile Monte San Vito, Mirko Mazzanti rappresentante della Caritas parrocchiale, Luciano Frittelli vice presidente della Croce Gialla Chiaravalle, Vincenzo Stingone segretario della Pubblica Assistenza Avis di Montemarciano e Giovanni Bolli presidente della Pubblica Assistenza Avis Monte San Vito. Si ringraziano tutti gli intervenuti e i tanti volontari che quotidianamente e silenziosamente portano avanti un lavoro importante ed indispensabile per chi ha delle difficoltà e delle fragilità, e che rappresentano la parte migliore e più bella del nostro paese.