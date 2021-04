«Piazza Pergolesi, in piedi sul monumento per una foto: perché?» | Password Magazine

JESI – In piedi sul monumento a Pergolesi per un selfie. Lo scatto che è rimbalzato sui social ci arriva da un lettore che sul proprio canale Instagram non ha mancato di evidenziare la propria indignazione con una semplice domanda: «Perché?». Nella foto si vedono tre bambini che ieri pomeriggio sono saliti in piedi sopra l’opera in marmo dedicata al compositore jesino in posa davanti a un obiettivo. Non è la prima volta che accade: come è noto, più volte i cittadini hanno protestato nel vedere persone sedersi sul monumento, piuttosto che utilizzare le panchine; o anche solo per i numerosi ragazzini che usano gli arredi della piazza, scalini e rampe per divertirsi con bici e skate. Un fenomeno che aveva indotto l’Amministrazione comunale a optare per l’installazione di un impianto di videosorveglianza nella piazza per attenzionare e risalire ad eventuali responsabili in caso di danni e atti vandalici.