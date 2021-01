Report contagiati per comune, il numero dei positivi a Jesi e Vallesina | Password Magazine

VALLESINA – Sono stati resi noti sul sito della Regione Marche i dati sui report contagiati per Comune. La tabella, che sarà aggiornata quotidianamente, riporta che attualmente a Jesi sono 140 i positivi e 346 i quarantenati; a Castelbellino 17 i positivi, 41 i quarantenati; a Monte Roberto 9 positivi e 13 persone in quarantena; a Castelplanio i casi positivi al covid sono 6 mentre 18 le persone in quarantena; sul territorio di Maiolati Spontini sono 19 i positivi e 35 le persone in quarantena; a Cupramontana ci sono 71 positivi, 130 quarantene; a Belvedere Ostrense 14 positivi e 19 quarantene; a Chiaravalle sono 72 le persone con il covid, 111 i cittadini messi in quarantena; a Camerata Picena sono 9 i contagiati, 13 le persone in quarantena; a Santa Maria Nuova sono 12 le persone positive, 35 le quarantene; Filottrano ci sono 49 positivi e 84 quarantene; a Morro d’Alba 7 casi positivi, 27 le quarantene; a Monte San Vito sono 38 i positivi e 58 le quarantene; a Monsano sono 10 i positivi e 14 in quarantena; a Serra San Quirico 32 contagi e 47 quarantene; a Serra de’ Conti sono 21 i positivi, 26 le quarantene.

A Montecarotto, Mergo, Rosora, San Marcello e San Paolo di Jesi i positivi sono meno di 5 per comune mentre le quarantene riguardano rispettivamente 12, 8, 7, 14 e 8 persone.

Nell’intera provincia di Ancona solo Staffolo e Poggio San Marcello sono covid free (con 6 quarantene nel primo e inferiori a 5 le quarantene nel secondo.

Guardando agli altri grandi centri della provincia, la città con più casi covid accertati è Ancona con 592 positivi e 921 in quarantena; a seguire Senigallia con 432 positivi e 584 quarantenati; Fabriano con 230 positivi e 424 in quarantena; Falconara Marittima con 194 positivi e 275 in quarantena.