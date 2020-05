Risotto agli asparagi, piatto semplice dai sapori raffinati

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Verde e succulento e tenero l’asparago è una erba spontanea che si presenta come un cespuglio disordinato riconoscibile principalmente per il delizioso turione che produce ma … gli asparagi si possono trovare anche coltivati!

INGREDIENTI – per 4 persone

Pulire gli asparagi dividendo le punte dal corpo centrale e dalla parte terminale in genere più dura.

Affettate lo scalogno e mettere in una padella antiaderente per scottarli a fiamma vivace per qualche minuto.