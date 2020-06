Rotary Club dona mascherine a Adra Italia Onlus e Croce Verde di Jesi

JESI – Lunedì scorso il Rotary Club di Jesi ha voluto testimoniare la propria vicinanza e sostegno concreto ad ADRA Italia onlus ed ai tanti volontari che si prodigano generosamente per l’assistenza alimentare alle famiglie in difficoltà. Una collaborazione che dura da anni ed il Rotary Club di Jesi per questo ha deciso di fare una seconda donazione di 100 mascherine fp2 e 50 chirurgiche per la protezione dei volontari che operano con tanta dedizione.

Il presidente del Rotary Club di Jesi Mauro Ragaini ed il consigliere Giuseppe Mondavi a nome dei soci si sono recati presso la sede di ADRA Italia onlus ed hanno consegnato le mascherine a Monia Ceccarelli che le ha particolarmente gradite viste e considerate le necessità. Un incontro interessante che ha permesso di conoscere meglio le importanti le attività di volontariato svolte da ADRA ITALIA onlus.

Il Rotary Club di Jesi ha voluto dimostrare vicinanza e sostegno anche alla Croce Verde di Jesi per il prezioso servizio che ha reso e che rende alla popolazione del territorio.

Ieri pomeriggio Ragaini ha consegnato al presidente dell Croce Verde di Jesi Samuele Piersanti 200 mascherine Fp2 per proteggere il personale impegnato nei servizi di soccorso e trasporto degli ammalati dato che il coronavirus covid 19 impone ancora adeguate e costanti cautele per prevenire il contagio dei propri operatori. L’ occasione è stata utile per uno scambio di informazioni sui compiti che la Croce Verde di Jesi svolge con passione da tanti anni ed anche delle difficoltà che ogni giorno vengono separate. A nome del Rotary Club di Jesi il Presidente Mauro Ragaini ha ringraziato il Presidente Pirsanti, il segretario Rosati e gli altri volontari presenti congratulandosi con loro.