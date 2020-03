San Marcello, virus alla casa di riposo: «Atteso esito tampone ospiti e personale»

SAN MARCELLO – Casa di Risposo di San Marcello, i nove ospiti risultati positivi COVID-19 sono sotto controllo medico ed attualmente non presentano particolari criticità.

«Lo stato di salute generale degli altri ospiti si può definire soddisfacente – fa sapere il Comune di San Marcello -. Siamo in attesa che il servizio sanitario competente effettui i tamponi a tutti gli ospiti e a tutto il personale, come da noi richiesto e sollecitato.

Approfittiamo di questa comunicazione per ringraziare tutto il personale della casa di riposo per la professionalità, l’abnegazione e il grande impegno che stanno mettendo in questa difficile situazione nel garantire la piena assistenza a persone bisognose di cure».

Quella di San Marcello non è l’unica casa di riposo in cui si sono verificati casi di ospiti risultati positivi al covid-19. Dopo Cingoli, anche la struttura di Mergo ha riscontrato la positività di un ospite così come quella di Montemarciano dove tutti, tranne due anziani, sono risultati infettati. Non si registrano altri casi nelle altre residenze del territorio.