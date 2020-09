Senigallia, coppia danza sul molo all'alba: lo scatto è un saluto all'estate | Password Magazine

SENIGALLIA – Una danza sul molo al sorgere del sole. Una coppia di innamorati è stata immortalata in uno scatto mentre ballava guancia a guancia sulla banchina, a Senigallia. A pubblicare la foto sui social un cittadino che è rimasto incantato dall’intensità di quel momento. La fotografia risale a un mese fa esatto, l’alba del 25 agosto. Erano i giorni successivi alla chiusura delle discoteche, in cui tanto si dibatteva sul tema «Discoteca sì, discoteca no».

Eppure, come sostiene chi ha scattato questa foto, infondo, per ballare, non c’è bisogno di altro che della persona giusta al nostro fianco.

«Erano le 06.30, banchina Molo di Ponente – riporta l’autore -. Questi due “innamorati” dopo aver visto, seduti e abbracciati, il sorgere del sole, si sono alzati, riabbracciati e, guancia a guancia, hanno dato vita ad un ballo di una decina di minuti!! Opinione personale? Hanno salutato il nuovo giorno in maniera del tutto nuova, coinvolgente ed emozionante!»

Una foto che è stata commentata positivamente sui social, facendo il pieno di like.

«Che ventata di Romanticismo e di Speranza – si susseguono i commenti -. Ci fa comprendere che l’Amore, qualunque esso sia, ci aiuterà a Vincere e Vivere». Un messaggio profondo che abbiamo voluto contribuire a diffondere insieme alla foto, grazie al consenso ottenuto dall’autore. Una foto per salutare l’estate di questo complicato 2020, per lasciarcelo alle spalle. Ricordando che, nonostante tutto, a questo mondo è rimasto ancora qualcosa che il covid non è riuscito a cambiare. L’Amore, ci aiuterà a Vivere e Vincere…