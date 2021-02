Si sente male in strada, soccorsa un'anziana | Password Magazine

JESI – Avverte un malore nel parcheggio del supermercato, scattano i soccorsi. Attimi di paura questa mattina alle 12.40 in via Cartiere Vecchie, davanti al Lidl: una signora di 85 anni si è sentita male al punto che è stato necessario allertare i sanitari. Sul posto il 118 con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi: i soccorritori hanno tranquillizzato l’anziana, sempre cosciente, e l’hanno poi trasportata al Pronto soccorso cittadino per gli accertamenti del caso.