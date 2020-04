Un carrello di solidarietà alla Coal di piazza Vesalio in collaborazione con Caritas

JESI – Continuano a Jesi le iniziative di solidarietà. Per chi volesse dare un aiuto a chi è rimasto a corto di beni di prima necessità, alla Coal di piazza Vesalio è possibile dare il proprio contributo per la Caritas. All’ingresso, è posizionato un carrello in cui ciascuno può donare beni di prima necessità e generi alimentari. I volontari di Caritas si occuperanno poi di distribuire i prodotti alle famiglie in difficoltà. Il gestori della Coal di piazza Vesalio – Stefano, Marcella, Veronica e Alessandro, tra i primi ad adottare il servizio di consegna spesa a domicilio nel loro supermercato – ogni sera ripongono avanzi e altri prodotti ancora buoni e che non andranno buttati: «Abbiamo scelto di collaborare con la Caritas per le famiglie bisognose di Jesi – fanno sapere -. Le persone potranno depositare nel carrello alimentari e beni di prima necessità per contrastare le difficoltà economiche dei più fragili»