Vaccini 65-69, più di 22 mila prenotazioni in un'ora e mezza | Password Magazine

REGIONE – Vaccinazioni 65-69, oltre 22 mila prenotazioni in un’ora e mezza.

Lo rende noto l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini: «Il target è di 100.000 – spiega – ma il volume di 10.000 vaccinazioni al giorno che abbiamo raggiunto garantisce a tutti la copertura nelle prossime settimane.

Grazie dell’altissimo senso civico dimostrato».

Le vaccinazioni per la fascia di età 65-69 anni si aprivano oggi alle 12. Le maggiori prenotazioni nella prima ora e mezza sono arrivate dalla provincia di Ancona, con oltre 9 mila appuntamenti fissati. A seguire Macerata (5444), Ascoli Piceno (3685), Pesaro-Urbino (3349) e Fermo (1278).

La Regione Marche fa sapere inoltre che è stato potenziato ulteriormente il numero verde per effettuare le prenotazioni per le vaccinazioni (800.009966) che d’ora in poi sarà attivo dalle 8 alle 20 dal lunedì alla domenica.

Poste Italiane ha inoltre attivato un ulteriore metodo di prenotazione per il vaccino antiCovid via SMS che si aggiunge a quelli già noti. I cittadini delle Marche potranno prenotare la loro dose semplicemente inviando un SMS con il codice fiscale al numero 339.9903947.

Entro 48-72 ore verranno ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento.