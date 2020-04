Virus, 126 i positivi su 776 tamponi analizzati: «A Pasqua rispettiamo le regole»

REGIONE – Il Gores ha comunicato i dati dei tamponi positivi, oggi 126 su 776 analizzati. Un numero di contagi che appare leggermente superiore rispetto agli ultimi giorni (ieri erano 96 su 662, l’altro ieri 149 su 913) ma comunque in calo rispetto alle settimane precedenti.

Dal Carlo Urbani di Jesi, la dirigente DMO dott.ssa Sonia Bacelli lancia un appello: «Vi preghiamo di continuare ad aiutarci, a cominciare dalle imminenti festività pasquali, non mollando nel rispettare i corretti comportamenti di isolamento e distanziamento sociale che hanno dato indubbia prova di efficacia. La guerra al Coronavirus non è ancora finita e non lasciamoci illudere che con il sole e il bel tempo possiamo considerarci fuori dall’emergenza. Contiamo su di voi».