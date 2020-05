Virus, 8 i nuovi casi e 3 decessi nelle Marche

REGIONE – Otto nuovi contagi su un totale di 1006 diagnosi effettuate: calano i contagi nelle Marche, secondo i dati confermati dal Gores. Sono 2 i casi positivi in provincia di Pesaro Urbino, 2 ad Ancona, 3 a Macerata, 1 fuori regione. A questo percorso delle nuove diagnosi si aggiungono i tamponi effettuati per il percorso guariti e quelli di controllo dei positivi del percorso sierologici . Quasi 4 mila i guariti/dimessi, 15 i ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali regionali. Dodici i pazienti in area semi intensiva , 47 nei covid non intensivi. Al Carlo Urbani di Jesi, sono ricoverate 3 persone, 1 solo in terapia intensiva.