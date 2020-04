Virus Marche, oggi 4 decessi. Guariti e dimessi quasi 2 mila

REGIONE – Il virus continua ad uccidere: 4 i decessi di oggi, cui si aggiungono altre 2 morti avvenute nei giorni precedenti e la cui diagnosi è stata accertata solo nelle ultime ore. Si tratta di pazienti tutti con patologie pregresse aggravate dal contagio, uomini e donne d’età compresa tra gli 85 e i 91 anni.

Sale a 899 il numero delle vittime da Covid-19 nelle Marche dall’inizio dell’epidemia. Fortunatamente, aumentano anche i guariti e dimessi arrivati a 1948. Si svuotano le terapie intensive, 58 i pazienti in tutte le Marche. Sono invece 147 i ricoveri in area semi intensiva, 296 quelli in reparti non intensivi. A Jesi la situazione resta pressoché invariata con 3 malati in terapia intensiva a Jesi, 5 in area semintensiva, 22 nel reparto covid.