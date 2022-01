Caterpillar, c'è il tavolo al Mise. Vezzali: «Fiduciosa nel confronto tra le parti» | Password Magazine

ROMA – Caterpillar, convocato un tavolo di confronto nazionale al Mise. La notizia è stata accolta positivamente anche da Valentina Vezzali, Sottosegretario allo Sport:

«Accolgo positivamente la notizia della convocazione per il prossimo 21 gennaio, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di un incontro sulla vicenda legata allo stabilimento Caterpillar di Jesi, che sancirà l’avvio del confronto tra l’azienda e i sindacati – fa sapere in una nota -. Ho a cuore la mia regione, le Marche e le famiglie del territorio jesino e sin dal mio primo incontro coi lavoratori avevo raccolto la loro esigenza di confrontarsi con l’azienda. Ringrazio il Ministro Giancarlo Giorgetti per aver dato risposta alle sollecitazioni di cui mi ero fatta personalmente portavoce, assieme alla Sottosegretaria al lavoro Rossella Accoto. Sono fiduciosa che dal confronto tra le parti e con la regia del MISE si possa giungere a una condivisione delle azioni da intraprendere per salvaguardare la produttività del sito di Jesi e, soprattutto, i livelli occupazionali» .