FalcoNatale, domenica torna Christmas in rock - Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Oramai è una tradizione quella dello spettacolo Christmas in Rock della Scuola di Musica Vincent Persichetti. Domenica 11 Dicembre alle 17 le band ed il coro dei ragazzi della Scuola Persichetti animeranno piazza Mazzini con le più belle canzoni natalizie di sempre. Sei band di allievi, anche piccolissimi, si esibiranno sul palco con solisti, coro e ospiti per un bellissimo pomeriggio di sola musica live per farvi divertire nella magica atmosfera natalizia di Piazza Mazzini.

A terminare il concerto, la band dei docenti per un finale a sorpresa.

«In questo progetto sono coinvolti sempre più allievi, famiglie e docenti della zona – dichiara il presidente Roberta Serpilli –. Cerchiamo sempre di crescere e coinvolgere i nostri studenti in uno spettacolo bello e divertente, insegnando loro la professionalità di essere musicisti: l’impegno profuso da tutti è veramente tanto». Per questo motivo, in caso di maltempo, il concerto si svolgerà nell’attiguo Centro Pergoli di piazza Mazzini.