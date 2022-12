Ricercato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, arrestato nello jesino - Password Magazine

JESI – Era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal GIP di un Tribunale del nord Italia, arrestato dai carabinieri del Norm della Compagnia di Jesi un pakistano di 30 anni. È accaduto ieri, 9 dicembre: il rintraccio è avvenuto nei pressi di un comune limitrofo alla città di Jesi. Il controllo del cittadino straniero è avvenuto durante uno dei normali servizi di prevenzione e controllo del territorio, attuato dal Comando Compagnia di Jesi, rafforzare in concomitanza delle prossime festività.

L’esibizione del documento di identità da parte del cittadino pakistano non ha scoraggiato il personale operante, tanto da indurre gli stessi ad un successivo approfondimento tenuto conto che il giovane non dava un esatto domicilio in zona, essendo residente al nord.

Pertanto, è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici: il 30enne è risultato, con un alias, soggetto ricercato da circa 10 giorni e destinatario del provveddimento restrittivo. L’arrestato, che al momento risultava indagato per favoreggiamento all’immigrazione clandestina, è stato poi associato alla Casa circondariale di Ancona a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Da segnalare che nei giorni scorsi personale della compagnia di Jesi ha denunciato a piede libero un 28enne di origini nigeriane residente nella provincia di Ancona per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Lo stesso era stato sorpreso in una via del centro di Jesi con due dosi di marijuana e circa 800 euro in contanti, denaro ritenuto al momento quale provento di spaccio.

Droga e contanti sono sottoposti a sequestro penale e posto il tutto a disposizione della competente autorità giudiziaria.