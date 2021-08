Torna lo Sbaracco, l'evento estivo dei saldi | Password Magazine

JESI – In arrivo questo week-end lo svuota tutto dei negozi del centro storico di Jesi, torna lo «Sbaracco» con un’edizione speciale di 2 giorni, venerdì 27 e sabato 28 agosto.

Appuntamento domani (venerdì 27) e dopodomani (sabato 28 agosto) per l’evento estivo dei saldi che coinvolge la maggior parte dei negozi del centro storico di Jesi, oltre trenta i negozi aderenti all’iniziativa organizzata e promossa da Jesi Centro. L’iniziativa si svolgerà per tutto il giorno di domani, sia mattina che pomeriggio, e sabato fino a mezzanotte.

I negozi che aderiscono sono: La Fiorentina; Blue Sheep; St.michel; Bifani; Cotton club; Noidue; Perla & co; Jammin; Kokeshi; Sisley; Marella; Guapo’s; K&Saccessorized; Carisma; Man; Liquirizia uomo; Liquirizia donna; Bloom; Le cose di sara; Tango; Coltorti tendaggi; Atelier Pietra di luna; And Marisa; Cover; Mosconi; Luca’s; Joy; Be standard; Ideadonna; Rinascimente; L’arrebo’; Piccadilly 3; Felcini; Yamamay; Chery; Loramy; La bottega dei sogni.

A causa della presenza dei cantieri in Corso Matteotti e dell’emergenza sanitaria, quest’anno non saranno presenti i soliti banchetti, ma sara possibile visionare la merce soltanto all’interno del negozio.

E per il resto, buono shopping!