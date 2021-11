Il Club Scherma Jesi e i suoi campioni tra emozioni, sfide e valori | Password Magazine

JESI – La prestigiosa organizzazione di eventi “The European House Ambrosetti”, nel programma di “Aggiornamento Permanente”, ha scelto il palascherma di Jesi per raccontare alla platea di imprenditori presenti la storia e i successi del Club jesino. La domanda ricorrente è stata “Perché a Jesi e perché Jesi”. Quali sono i motivi alla base degli incredibili successi ? La manifestazione, patrocinata dal Comune di Jesi, in collaborazione con Confapi Ancona ha visto la presenza degli olimpionici jesini che hanno raccontato aneddoti e le loro esperienze sportive. Intervenuto anche l’assessore allo sport Ugo Coltorti con un’illustrazione sul come la pratica sportiva, a Jesi, abbia tradizioni secolari e sulla determinazione scritta nel DNA jesino, due caratteristiche che hanno sicuramente contribuito a creare le condizioni per far nascere tante eccellenze sportive. Giovanni Trillini, Annalisa Coltorti, M. Elena Proietti e il neo CT della Nazionale Cerioni, hanno risposto alle domande degli imprenditori presenti sui temi quali la motivazione e la capacità di scoprire e coltivare le eccellenze degli atleti. Un bellissimo pomeriggio dove i partecipanti si sono emozionati e hanno scoperto tanti aspetti del Club e della sua storia, spesso sconosciuti e comunque sempre unici e stimolanti. “Siamo stati onorati dalla scelta di Ambrosetti House di venire a Jesi per scoprire cosa ci sia alla base dei nostri successi” – dichiara il presidente del Club Maurizio Dellabella – “è l’inizio di un percorso di comunicazione rivolto a far scoprire al territorio un fenomeno unico e conosciuto in tutto il mondo che, ad oggi, attrae l’attenzione della cittadinanza e dei ragazzi solo durante le Olimpiadi.”