In autobus offese e spintoni alla ex e alle sue amiche, la Polizia placa la lite | Password Magazine

ANCONA – Ieri, verso le 21.30, i Poliziotti delle Volanti si sono recati in via Flaminia in quanto il conduttore di un autobus aveva chiamato il numero di emergenza perché a bordo vi era una lite in corso.

Giunti sul posto i Poliziotti identificavano 7 persone, tra cui 4 donne.

Con difficoltà i Poliziotti riuscivano a capire che cosa fosse successo in quanto tutte le persone parlavano e davano versioni discordanti. Tra esse vi era un uomo che con fare prepotente continuava ad insultare anche alla presenza dei Poliziotti una donna in particolare.

Due donne nel frattempo, nel mentre esponevano i fatti agli Agenti intervenuti, hanno avvertito un malessere e per questo i Poliziotti hanno ritenuto opportuno far intervenire le ambulanze.

Intanto veniva compreso che il motivo del parapiglia: l’uomo, che continuava intanto a proferire parole offensive, aveva visto all’interno del bus la sua ex ragazza e dal nulla aveva iniziato ad offenderla perché convinto che la stessa fosse coinvolta in un’altra storia d’amore. A quel punto la ex si è difesa rispondendo alle accuse, così come pure le sue amiche hanno iniziato a prendere le parti e a scagliarsi verbalmente contro l’uomo: a quel punto l’uomo si è infuriato ancora di più e, con fare minaccioso, si è avvicinato e ha iniziato a spintonarle.

Le ragazze che avevano accusato un malessere sono state trasportate in ospedale mentre l’uomo è stato portato in Questura per gli accertamenti ulteriori.

Qui è stato denunciato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.