'Jesi città da vivere' celebra Mancini e la "Nazionale artigiana" | Password Magazine

JESI- “Del sogno anche Jesi è parte. Forza Mancio”, questo è lo slogan della nuova iniziativa promossa dai giovani imprenditori dell’associazione Jesi Città da vivere, in collaborazione con l’illustratrice Francesca Ballarini, con la Premiata Fonderia Creativa e con la tipografia New TJ 2200 tovagliette rappresentanti un lancio di palloncini tricolori sulla skyline di Jesi e in cui è riportato lo slogan che da il titolo all’iniziativa, verranno distribuite nei locali aderenti all’iniziativa domenica 11 luglio, giorno della finale di Londra.

Le tovagliette saranno donate anche a chi ordinerà a domicilio nei locali “Jesi città da vivere” tramite la piattaforma Flyfood, partner dell’iniziativa.

“Questa idea nasce dalla volontà di celebrare un momento magico, di celebrare da artigiani una nazionale artigiana, che non è colma di fuoriclasse ma fa del gioco di squadra la sua forza” dichiara Marco Tombini, presidente di Jesi città da vivere, a cui fa eco Marco Paolucci, titolare della tipografia New TJ, che evidenzia “ bisogna dara giusta importanza a Jesi che grazie a Mancini sta diventando famosa in tutto il mondo, con questo gadget inoltre si omaggia chi consuma e si vuole anche far ripartire il centro storico”.

Il disegno, come spiegato dall’artista Francesca Ballarini, si inspira alla poesia “Goal” di Umberto Saba, rappresentando in maniera grafica quell’entusiasmo presente al momento del goal, e che è proprio doi Jesi , di una città che in questo momento tifa e sostiene con emozionato orgoglio e speranza.

Con questa nuova proposta continuano le attività promosse da Jesi città da vivere che proseguono nella loro volontà di costruire una proposta di valore in armonia con l’ecosistema cittadino, rispettosa dell’ambiente, capaci di generare nuovi flussi di turismo e di valorizzare le risorse locali.