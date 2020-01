Jesi, incidenti in aumento. La causa principale? L’uso del telefonino alla guida

JESI – L’uso del cellulare alla guida è la prima causa di incidenti a Jesi. Sono 331 i sinistri stradali rilevati dalla Polizia locale durante il 2019, una media di quasi uno al giorno. Di questi, 200 gli scontri con danni solo ai mezzi, 130 gli incidenti con feriti e 1 con decesso.

Il dato è in aumento rispetto il 2018, in cui se ne sono registrati complessivamente 250, di cui 131 danni solo ai mezzi, 116 con feriti e 3 mortali.

«Numeri che confermano la tendenza registrata degli ultimi anni» spiega il comandante della Polizia locale Cristian Lupidi. La principale causa dei sinistri è attribuibile all’uso dello smartphone al volante, seguita dall’eccessiva velocità e della guida sotto effetto di sostanze. Nel 2019, sono state elevate 284 sanzioni per impiego del cellulare, 108 quelle del 2018. Un uso che ormai non si limita più alle chiamate: «Il conducente si distrae consultando i social, navigando in internet, scrivendo e inviando messaggi mentre è su strada – spiega Lupidi -. Grazie all’introduzione di controlli in borghese su auto civetta, siamo riusciti a porre il fenomeno sotto una lente di ingrandimento, applicando multe in caso di infrazione».

Grazie a controlli congiunti con Polizia di Stato e carabinieri, la Municipale si è adoperata anche per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebrezza. Da questo mese, inoltre, è in arrivo nuovo targa system e partiranno i lavori per l’installazione di semafori intelligenti lungo viale della Vittoria, capaci di rilevare chi passa con il rosso su entrambi i sensi di marcia. In cantiere anche un progetto per ridurre la velocità di circolazione all’interno della città.