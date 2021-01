Jesi, screening al PalaTriccoli: da domani è possibile prenotarsi | Password Magazine

JESI – Nelle giornate di sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 gennaio 2021 – dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – presso il Palazzetto dello Sport “E. Triccoli” di Jesi sarà possibile effettuare il tampone nasofaringeo rapido, su base volontaria, gratuitamente, per mano del personale sanitario.

La Regione Marche ha stabilito che il numero di tamponi sarà di circa 6.500, per questo è obbligatorio prenotarsi.

Il tampone è consigliato per contrastare il diffondersi dell’epidemia.

Possono farlo tutti i residenti e i non residenti che soggiornano per motivi di lavoro o di studio nei seguenti Comuni: Jesi, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Morro d’Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi e Staffolo.

COME PRENOTARSI

Da martedì 12 alle ore 9.00 a venerdì 15 gennaio ci si potrà prenotare con una delle seguenti modalità:

On line (24 ore su 24)

Scaricando l’App Ufirst:https://www.ufirst.com/it/scarica-app/ (per prenotazione del singolo individuo) Direttamente online:https://www.ufirst.com/it/reservation-parameters/QQSP000001958-1958-S_screening-di-massa-covid-19 (per prenotazione anche di altri componenti del nucleo familiare inserendo più richieste)



Telefonicamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00 a uno dei seguenti numeri :

0731 538492 0731 538276 0731 7075209 0731 084519 353 3855005 328 0411028



Visto il numero limitato di tamponi, chi fosse impossibilitato a recarsi a fare lo screening dopo essersi prenotato deve annullare la prenotazione. Chi ha utilizzato l’app o il servizio online lo può fare autonomamente accedendo e scegliendo la voce “Prenotazioni”; chi si è prenotato telefonicamente dovrà chiamare uno dei numeri sopra indicati.

Ci si dovrà presentare al Palazzetto dello Sport con la tessera sanitaria, un documento di identità, il modello di accettazione già compilato e il modello di autocertificazione.

I minori devono essere accompagnati da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale il quale dovrà compilare un apposito modulo di autorizzazione.

È obbligatorio indossare la mascherina.

Il responso del tampone si otterrà dopo circa 20 minuti.

Chi risultasse positivo, dovrà poi fare il tempone molecolare alla postazione all’esterno del Palazzetto dello Sport.

Non possono fare il tampone le persone che hanno sintomi che indichino un’infezione da Covid-19, coloro che sono attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo o in stato di isolamento per test positivo negli ultimi tre mesi, o ancora in quarantena o in isolamento fiduciario, persone che hanno già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare o che lo eseguono regolarmente il test per motivi professionali, Persone ricoverate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie comprese le case di riposo pubbliche e private, i minori di 6 anni.