Moie, insieme alle luci si accende anche la slitta di Babbo Natale | Password Magazine

MOIE- Si è tenuta questo pomeriggio l’accensione dell’istallazione luminosa a forma di slitta trainata dalle renne di Babbo Natale, voluta dal Comune di Maiolati Spontini e situata in piazza Kennedy a Moie. L’opera è stata realizzata con un’azione promossa dall’ASD Moie Vallesina in collaborazione con le altre associazioni del territorio.

Durante questa piccola inaugurazione, a cui hanno preso parte esponenti dell’ Amministrazione comunale, della Pro Loco di Maiolati Spontini e dell’Ar.Co, l’associazione degli artigiani e dei commercianti che accende ogni anno le luminarie nella cittadina, è arrivato anche Babbo Natale che si è concesso per qualche foto sulla slitta con i bambini li presenti, sempre nel rispetto delle normative covid.

«Con questa occasione abbiamo voluto unire il ringraziamento alle associazioni impegnate nel territorio con uno scopo di connessione tra l’attrazione luminosa e quella del luogo, incentivando cosi il commercio nel nostro comune – dichiara il sindaco di Maiolati Spontini, Tiziano Consoli –. Con una piccola ma sentita cerimonia, molto sobria e particolare in questo momento, invitiamo tutti ad investire sul territorio, sulle imprese locali per valorizzare le cose che abbiamo». E aggiunge: «Il ringraziamento va alle associazioni sportive, Pro loco e ad Ar.Co., l’associazione degli artigiani e dei commercianti che organizza le luminarie collaborando con il Comune. In questa fase di difficoltà facciamo poco ma sono piccoli grani che speriamo portino buoni risultati con la speranza di lasciarci alle spalle questa fase molto difficile».