Scontro all'incrocio, in due in ospedale | Password Magazine

JESI – Incidente alle 9.45 di questa mattina in via Solazzi all’incrocio con viale Verdi. Per cause in corso di accertamento, lo scontro è avvenuto tra una BMW, condotta da un 52enne jesino, e una F0rd Focus su cui viaggiava una 76enne jesina. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e trasportati da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi al Pronto soccorso cittadino per accertamenti, con un codice di media gravità. Sul posto la Polizia locale per i rilievi del sinistro.