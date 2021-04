Jesi, Museo Federico II Stupor Mundi riaperto con attività e iniziative | Password Magazine

JESI – Con il nuovo decreto ministeriale, anche il museo Federico II Stupor Mundi di Jesi, gestito dalla startup innovativa RnB4Culture, ha riaperto al pubblico con un fitto calendario di attività pensate per assecondare le esigenze di tutti, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Le attività proposte per le famiglie avranno luogo il sabato e la domenica pomeriggio e varieranno di settimana in settimana. Nel pieno rispetto delle normative in vigore i partecipanti dovranno prenotarsi con almeno 24h di anticipo e saranno previsti due turni in ogni giornata al fine di assecondare le richieste di tutti. Il primo turno sarà dalle 16.00 alle 17.00 e il secondo dalle 17.30 alle 18.30. Tutte le iniziative proposte verranno supportate da Mitama, Educational Partners di tutti i servizi didattici del Museo Federico II Stupor Mundi.

Il fil rouge delle attività laboratoriali proposte per i bambini è l’Arazzo di Bayeux, uno straordinario manufatto di epoca medievale che spesso viene mostrato nei filmati all’interno delle sale dello Stupor Mundi per raccontare fatti legati al popolo normanno. Il titolo delle attività è, dunque, «Viaggio nell’arazzo di Bayeux. Raccontare con le immagini», da qui, ogni settimana, saranno proposti antichi e diversificati metodi di narrazione attraverso le arti visive.

Sabato 1 maggio e domenica 2 ci sarà il laboratorio Crea il tuo fumetto! (sabato 1 Maggio e domenica 2 Maggio)

L’Arazzo di Bayeux viene considerato da alcuni come un primitivo fumetto in quanto vuole raccontare, attraverso le immagini, una storia, e che storia! Il laboratorio didattico partirà dalla lettura e dall’analisi di questo straordinario manufatto con collegamenti al mondo fumettistico fino ad arrivare alle odierne “strip”. Saranno poi i ragazzi, avendo in dotazione materiale specifico a realizzare il proprio fumetto partendo proprio dai personaggi e dalle immagini dell’antico Arazzo. Costo a partecipante 5€, età consigliata dai 6 ai 12 anni.

Si proseguirà con i laboratori Crea il tuo arazzo! (sabato 8 Maggio – domenica 9 Maggio), Costruisci il tuo teatrino! (sabato 15 Maggio – domenica 16 Maggio), Crea le tue vetrate! (sabato 22 maggio – domenica 23 maggio).

Lo Stupor Mundi propone, inoltre, iniziative indirizzate anche agli adulti.

Tutti i sabati sera dalle 19.00 alle 20.00 circa, senza alcun limite di età il museo ripropone, dopo averlo promosso nel mese di febbraio e aver riscontrato un’ottima risposta da parte del pubblico, “Cluedo alla corte di Federico II. Indagini sul delitto al castello”.

Pronto anche un calendario di iniziative promosse per il pubblico adulto in collaborazione con l’Ente Palio San Floriano.

L’associazione lancia un primo progetto legato al tema “Nuovo Mondo”, che avrà luogo nel 2021, all’interno dello Stupor Mundi. Questo si inserirà all’interno della rassegna Viaggio alla scoperta del nostro passato dentro la quale verranno svolti una serie di corsi culturali dedicati alla storia e ai personaggi del territorio.

La prima rassegna partirà mercoledì 5 maggio alle ore 18:45 presso il Museo Federico II, partner dell’iniziativa, e si chiamerà “Viaggio alla scoperta dello Stupor Mundi” dedicato all’imperatore nato a Jesi. Sarà composto da tre lezioni, una a settimana, all’interno del museo, strutturate per formare i partecipanti sulla figura di Federico II con il rilascio finale di un attestato di partecipazione. La prima lezione vedrà i saluti del presidente dell’Ente Palio Emanuel Santoni e una spiegazione del tema “Nuovo Mondo” intrapreso dall’associazione. A seguire il primo formatore sarà Matteo Baleani, socio dell’Ente Palio ed esperto di comunicazione, per un approfondimento sull’importanza di riscoprire e comunicare la figura dell’imperatore al giorno d’oggi. Successivamente Lucia Basili, Direttrice del museo, prenderà il timone e dopo un’introduzione sul personaggio tratterà l’argomento “Federico II: Stupor Mundi o Anticristo?”. La settimana successiva, il 12 maggio sempre alle 18:45, sarà il turno di Alessia Giuliani, operatrice museale, che racconterà “La vita di Federico II”. L’ultima lezione, con il ritorno di tutti i formatori, si svolgerà mercoledì 19 per trattare l’argomento “Federico II tra diplomazia e cultura”.

Il numero di partecipanti sarà limitato, nel rispetto delle normative anticovid, e verrà data precedenza a chi prima lo comunica all’Ente Palio San Floriano tramite i loro canali o telefonando al numero 331 653 5639. La partecipazione è gratuita ma riservata ai soci dell’Ente Palio San Floriano. Per associarsi e quindi poter partecipare al corso (e liberamente poi a tutte le altre iniziative) basterà chiamare lo stesso numero o recarsi presso la sede dell’associazione in Piazza Baccio Pontelli.

Tutte le attività sono a numero chiuso per rispettare le normative di sicurezza legate all’emergenza sanitaria in corso: è quindi necessaria la prenotazione che può essere effettuata chiamando il Museo ( 0731 084470, 348 7757859) o scrivendo a museo@federicosecondostupormundi.it o in qualunque canale social appartenente al museo (Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram).

Gli orari di apertura del museo sono dal martedì al venerdì aperture al mattino dalle 9 alle 13 su prenotazione. Il giovedì e il venerdì apertura anche nel pomeriggio dalle 15 alle 21. Nel fine settimana, sabato e domenica, come da normativa, il museo aprirà solo su prenotazione, che dovrà essere effettuato almeno 24h prima, con seguente orario: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21. Siamo inoltre disponibili ad assecondare eventuali richieste di aperture al di fuori degli orari indicati a chi ne palesasse la necessità dopo aver concordato una prenotazione con il nostro personale.