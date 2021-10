«The Resilience of Art», domani l'ultimo incontro a Palazzo Bisaccioni | Password Magazine

JESI – È in dirittura di arrivo il cartellone The Resilience of Art. Con duplice tema, rete museale e incisione, domani 30 ottobre è in programma l’ultimo incontro a Jesi, nelle sale museali di Palazzo Bisaccioni della Fondazione Carisj.

L’iniziativa di domani va a chiudere la serie di incontri a corredo della mostra del maestro Carlo Iacomucci, incontri pensati complessivamente per approfondire il concetto di resilienza, vista nella medicina con le disfunzioni neurologiche del calcografo, nel mondo del lavoro con il rinnovato concetto antropologico di risorse umane, nella cura educativa con lo specifico carisma della Congregazione di Nostra Signora della Misericordia.

Domani alle ore 17 l’ultimo appuntamento che toccherà il tema della musealizzazione. Con la dott.ssa Francesca Romagna Bini, responsabile del Museo delle Arti della Stampa di Jesi, che parlerà della Rete Museale Urbana, di recente costituzione.

La presenza del maestro Carlo Iacomucci aiuterà a meglio calare il tema nello specifico di un artista da sempre alle prese con inchiostro e tornio, come pure con pennelli e tubetti di colore.

«È evidente quanto l’arte e l’estetica contemporanea abbiano contribuito a rendere incerto il cammino del museo. Nel tratteggiare le virtù della musealizzazione sarà pertanto necessario tener presente come il museo, questa creatura figlia dell’Illuminismo, nata come una sorta di grande album di famiglia, oggi tenda problematicamente a ridefinire la propria identità, tra ruolo istituzionale e forme di intrattenimento relazionale, fra doveri di conservazione-produzione e l’esigenza, come nel caso eclatante del MAAM di Giorgio de Finis, di aprirsi a ogni proposta artistica che si ritenga tale (inclusività) – spiega il prof. Gabriele Bevilacqua, curatore della mostra “The Resilience of Art” e coordinatore dell’incontro di domani – C’è poi lo specifico dell’incisione. La natura conservativa del museo, la sua vocazione a produrre saperi, a mappare territori anche a fini didattici o di intrattenimento, richiede un’attenzione suppletiva nel caso dell’incisione. Pensiamo alla deperibilità del medium cartaceo, ai necessari accorgimenti tecnici per preservare la stampa da eccessiva luce e umidità. Possiamo affermare che occorre una museologia della stampa».

La conferenza di domani, coordinata dal prof. Gabriele Bevilacqua, servirà dunque per avvicinare al rapporto fra museo e stampa, fra rete museale e territorio, sempre consapevoli dell’importanza dell’arte per avviare e consolidare paradigmi nuovi di umanizzazione e ripartenza.

La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti. È anche possibile prenotare il proprio posto ai numeri: 349 7882624 | 339 2211293. Per entrare verrà richiesto il green pass.

L’incontro sarà trasmesso in Livestreaming sul sito www.expoitalia.it/pergolesi

L’incontro di domani si inserisce nel cartellone di eventi curati della Residenza Anziani Collegio Pergolesi ODV, e nel quale si inserisce la mostra di pittura e incisioni “The Resilience of Art” del Maestro Carlo Iacomucci per celebrare

Il cartellone è stato sviluppato «celebrare il 101° anno dall’insediamento a Jesi della Congregazione dei Fratelli di Ns Signora della Misericordia, proprietaria della struttura del “Collegio Pergolesi” – affermano Paolo Troiani ed Enrico Carrescia, rispettivamente presidente della ODV e direttore della Residenza Anziani Collegio Pergolesi – Il calendario di eventi e la mostra sono finalizzati sia al coinvolgimento della cittadinanza sia a sviluppare sinergie importanti per acquistare attrezzature per aumentare il benessere degli ospiti della struttura: per l’occasione è infatti stato realizzato un elegante catalogo arricchito di una preziosa acquaforte in tiratura limitata»

La mostra “The Resilience of Art”, a Palazzo Bisaccioni di Jesi, è aperta fino a lunedì l 1° novembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.30. Ingresso libero.