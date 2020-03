Uomo di 101 anni guarisce in una settimana dal coronavirus

RIMINI – Nato nel 1919, durante la pandemia da influenza spagnola, superata già la seconda guerra mondiale, non si è arreso nemmeno al coronavirus con i suoi 101 anni.

L’incredibile vicenda di questo uomo, romagnolo, ricoverato una settimana fa a Rimini perché positivo al Covid-19, guarito in pochi giorni e già tornato a casa alimentando la speranza del personale sanitario e lanciando, indirettamente, un messaggio.

Come detto dello stesso vicesindaco di Rimini Gloria Lisi: “In pochi giorni è diventato la storia anche per i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario. Una speranza per il futuro di tutti noi nel corpo di una persona ultracentenaria, quando le cronache tristi di queste settimane raccontano meccanicamente ogni giorno di un virus che si accanisce soprattutto sugli anziani. E ce l’ha fatta. Il signor P. ce l’ha fatta. La famiglia lo ha riportato a casa ieri sera. Ad insegnarci che neanche a 101 anni il futuro è scritto”.

Una bella notizia che ci tenevamo a condividere.