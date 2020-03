Virus: 869 casi nell’anconetano, 111 ricoveri a Jesi. Nelle Marche 9 guariti

REGIONE – Rallenta la corsa del virus nelle Marche, nelle ultime 24 ore i tamponi positivi rilevati sono stati 180 su un totale di 727 processati (ieri erano 198 su 667).

La maggior parte sono concentrati nella provincia di Pesaro Urbino con 1474 contagi (ieri 1432). Segue poi l’anconetano arrivato a 869 casi (ieri 820) mentre il maceratese è arrivato 405 casi (ieri 395), nel fermano ce ne sono 204 e 111 ad Ascoli. Ci sono anche 51 casi extraregione.

Al Carlo Urbani di Jesi sono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva, 83 sono pazienti non intensivi ricoverati al reparto Covid, 13 in area semi intensiva.

Nei reparti di terapia intensiva degli ospedali marchigiani sono ricoverate 166 persone. Oltre ai 15 pazienti ricoverati al Carlo Urbani di Jesi, gli altri sono così distribuiti: negli ospedali Marche Nord di Pesaro (39), Torrette (39), Senigallia (8), Fermo (14), San Benedetto (11), Civitanova (9), Urbino (9), INRCA (8), Camerino (12), Macerata (2) . Altri 261 pazienti sono ricoverati in aree di semi intensiva suddivisi tra i reparti di Civitanova, Camerino, San Benedetto, Marche Nord, Jesi, Macerata e Torrette.

Questa mattina, risultavano invece ricoverati in reparti non intensivi 518 (ieri 577) contagiati, distribuiti tra Medicina Interna Marche Nord Pesaro (35), Torrette PS (11), Covid Jesi (83), Medicina Interno Fermo (56), Pronto soccorso Urbino (63), Ps Macerata (7), Covid Camerino (50), Covid Senigallia (73), Ospedale Fabriano (4), INRCA Ancona (40), Covid Civitanova (66), San Benedetto (30).

I ricoveri in degenze post critiche sono 198 suddivisi tra le strutture di Chiaravalle, Galantra, Fossembrone, Villa Pini e Ancona Torrette post critico. In isolamento domiciliare ci sono 6155 persone di cui 1457 con sintomi. Sono 9 i guariti, 129 le persone dimesse e messe in isolamento domiciliare.