A Jesi arriva SPOP, un piccolo grande festival diffuso - Password Magazine

JESI – «SPOP è un piccolo grande festival diffuso, un concentrato di suoni e concerti che vedrà Jesi protagonista di un evento pensato per rilanciare e riaffermare l’importanza della musica dal vivo in questa città come imprescindibile mezzo di sana socialità ed emancipazione culturale».

Così l’assessore alla cultura Luca Brecciaroli ha presentato questa mattina in conferenza stampa la nuova manifestazione in programma dal 20 al 23 aprile.

Nel titolo c’è un riferimento al pop, perché questo è soprattutto un evento che vuole essere “popolare” nel senso buono e nobile del termine, in grado di coinvolgere la città e il territorio. «L’obiettivo – ha ricordato Brecciaroli – è infatti quello di parlare di musica, allargandoci anche ad artiste e artisti non del territorio con un programma che vedrò prezzi accessibili per ogni serata e gratuiti nei locali per un massimo coinvolgimento».

È stata però aggiunta una “S” davanti, perché il pop, inteso come fenomeno culturale e come musica popolare nelle sue mille sfaccettature, è anche qualcosa di diverso, di “altro” rispetto a quello con cui siamo abituati a identificare questo termine. Ecco, SPOP è una finestra aperta su questa assortita diversità. Ma SPOP è anche il suono di qualcosa che si stappa, e si sa, ogni volta che si toglie un tappo ci sono energie che si sprigionano, potenzialità che si esprimono, forze che fluiscono liberamente, risorse che si attivano.

E infatti il festival, promosso principalmente dal Comune di Jesi, attraverso l’Assessorato alla Cultura, con il fondamentale apporto della Fondazione Pergolesi, è frutto di una partnership con tanti spazi e realtà cittadine che hanno risposto con entusiasmo a questa operazione di “stappaggio”, mostrando da una parte tutto l’amore verso la musica e la cultura dei concerti che da sempre si agita più o meno sotterraneamente in questa città e dall’altra tutta la voglia di dimostrare che a Jesi possono accadere anche cose come questa. È solo grazie a loro che Spop è diventato possibile e li citiamo tutti: Peacock Live & Events, Subwaylab, Martin Brando, Vox Live Club, Jack Rabbit brewpub indipendente, Mezcal – Viaggi sonori in città, Man Cave Cafè, Transylvania vinyl bar, Mixdown Festival, Corso Piccolo Caffè, Hemingway Cafè. Tutti insieme per la musica.

L’evento si articolerà quindi tra il Teatro Pergolesi, che ospiterà quattro concerti in due serate, e alcuni dei locali della città che, a partire da giovedì 20 aprile, vedranno alternarsi aperitivi con musica dal vivo, concertini e dj set, fino alla serata di chiusura di domenica 23 aprile. Il programma cerca di coniugare alcune delle proposte più valide del territorio con nomi del panorama nazionale ed è quanto mai vario, in nome di quella variegatezza di stili e generi musicali che il festival vuole rappresentare: si va dal cantautorato indie, al rap, passando per il rock e un po’ di elettronica, nelsegno della fluidità e della diversità e nell’intento di proporre ogni sera qualcosa che a Jesi non capita spesso di ascoltare.

Tra gli artisti in cartellone citiamo “la nostra” Talèa, jesina doc reduce dalla partecipazione a Xfactor, che venerdì 21 aprile presenterà sul palco del Pergolesi il suo nuovo materiale. Sempre il 21 aprile il pop dal respiro internazionale della giovane cantautrice milanese Marta Tenaglia. E poi Edda, uno dei nomi più originali e fuori dal coro della scena musicale italiana, che avremo il piacere di ospitare domenica 23, con tutta la sua visceralità e umanità.

PROGRAMMA

giovedì 20 aprile

h.22:00 @ Man Cave CafèTV LIED

in collaborazione con Mezcal – viaggi sonori in città

venerdì 21 aprile

h.19:00 @ Jack Rabbit brewpub indipendente

FREDD0°

h.21:00 @ Teatro Pergolesi (ingresso €10)

TALEA

MARTA TENAGLIA

in collaborazione con Fondazione Pergolesi

dalle 21 a cura di Mixdown Festival: LORENZO GAIN dj set @ Corso

Piccolo Caffè

DUSCIO dj set @ Hemingway Cafè

(con finissage della mostra NUDO di Sergio Marcelli)

sabato 22 aprile

h.19:00 @ Transilvanya Vinyl Bar

FREESTYLE RAP BATTLE con

STRITTI dj

DRUGO giudice

INSANE host

h.22:00 @ Vox Live Club

TIMBER LA PRIMICIA

ESSEFORTE

after show STRITTI DJ

dalle 21 a cura di Mixdown Festival: STEFANO FABRIZI dj set @

Hemingway Cafè

domenica 23 aprile

h.19:00 @ Transilvanya Vinyl Bar

MIVERGOGNO

h.21:00 @ Teatro Pergolesi (ingresso €10)

PAOLO FIORETTI

EDDA

in collaborazione con Fondazione Pergolesi

Per i concerti al Teatro Pergolesi del 21 e 23 aprile i biglietti sono in

vendita dal 21 marzo.

Posto unico (platea e palchi I ordine) € 10

carnet 2 concerti € 18