Jesi, inaugurata al parco del Vallato la panchina della Gentilezza - Password Magazine

JESI – Inaugurata ieri al Parco del Vallato la Panchina della Gentilezza, donata dalla Jesina Pallanuoto, decorata dagli studenti del Liceo Artistico Edgardo Mannucci di Jesi, con il sostegno del Comune di Jesi, del Camper Club Vallesina Plein Air e della Costess.

Il progetto nasce per promuovere il valore della gentilezza, rappresentato nel Parco del Vallato dalla Panchina della Gentilezza, una panchina viola che recita la frase «oggi scegli di essere gentile», decorata dagli studenti del Liceo Mannucci di Jesi. Il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Mannucci Francesco Maria Orsolini afferma: «Hanno aderito ad un’iniziativa molto importante, diffusa a livello nazionale, che porta a riscoprire i valori della gentilezza attraverso un simbolo che usiamo costantemente; è stato un connubio di interventi e di aiuti reciproci, a partire dalla panchina che ci è stata donata dalla ditta Macagi, con l’intermediazione della società di Pallanuoto in quanto sponsor storico, con la la collaborazione del Comune e con l’attività dei docenti e degli studenti che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera. Abbiamo arricchito il tutto con le realizzazione degli studenti degli istituti secondari di primo grado. Vorrei ringraziare l’Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto con la scuola Borsellino di Jesi, l’Istituto Comprensivo di Moie Carlo Urbani con la scuola media di Castelplanio». Ad aderire al progetto anche gli studenti dell’Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto con la Scuola Borsellino di Jesi e dall’Istituto Comprensivo Carlo Urbani di Moie con la Scuola media di Castelplanio, che hanno realizzato poesie e dipinti sul tema della gentilezza, come spiega la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto Sabrina Valentini: «I lavori degli studenti riflettono un percorso fatto a scuola sulla gentilezza, la scuola Borsellino ha condiviso subito il progetto con il Liceo Artistico, i valori che erano sottesi al progetto e ci sembrava bellissimo lavorare su questo tema. I ragazzi sono stati bravissimi nel produrre poesie con aspetti grafici veramente originali. Ringrazio il Liceo Artistico Mannucci di Jesi perché da anni si sta spendendo in progetti che integrano la suola e il territorio».

La collaborazione non è stata solo tra istituti diversi, ma anche con il Comune di Jesi. L’Assessore alla Cultura Luca Brecciaroli fa sapere: «Va sottolineata la bontà della rete che si è costituita nel fare questo progetto, segno di un territorio che parla, che collabora e che lavora insieme, è un elemento significativo e di valore per la nostra comunità. Un altro elemento interessante è la scelta di collocare la panchina della gentilezza in un luogo come questo, a cui siamo affezionati e attorno al quale stiamo lavorando per favorire aggregazione e progetti», mentre l’Assessore allo Sport Samuele Animali afferma: «Questo deve essere un passo, stiamo guardando anche avanti, l’idea è che a partire da iniziative come queste dobbiamo rendere sempre più vitale e frequentato questo parco che ha moltissime potenzialità, a partire dalla sede del Club Vallesina Plen Air, che ci aiuta a migliorare l’accoglienza dei camperesti, dalla cooperativa Costess che per conto di ASP Ambito 9 inaugurerà qui una nuova sede del centro di aggregazione giovanile. La panchina della gentilezza è collegata allo sport perché è anche la panchina del fair play, lo sport come momenti di socializzazione e inclusione». Lo sport come inclusione incarna a pieno i valori espressi dal tema del progetto, la gentilezza, infatti è stata proprio la Jesina Pallanuoto a donare la panchina alla cittadinanza, come spiega il Presidente Gigio Traini: «Per gentilezza noi intendiamo proprio il fair play, il dirigente Petrucci lo sa, la prima riunione dell’anno è sul premio Fair Play della Federazione del Comitato Marche, che abbiamo vinto 2 volte su 5 edizioni, per noi è un segnale importante».

Durante l’inaugurazione gli studenti del Liceo Artistico Mannucci hanno presentato e recensito i lavori degli studenti delle scuole secondarie di primo grado, un segnale di collaborazione e inclusione tra istituti diversi, e hanno dato un contributo musicale una studentessa e una professoressa del Liceo. «La nostra scuola cerca sempre di valorizzare il territorio dove si trova – spiega la professoressa del Liceo Mannucci Giuliana Pallotto, che insieme alla Professoressa Stefania Sparaciari ha coordinato il progetto – ci è piaciuta subito la proposta del dirigente della panchina viola, che non doveva essere una cosa solo per noi ma bisognava espanderla anche ai ragazzi più giovani. La gentilezza è qualcosa che il mondo sta cambiando e invece è fondamentale lavorarci sopra e ridare un senso a questa parola. I nostri ragazzi hanno scelto un viola delicato e gentile e hanno fatto un intervento minimo perché la gentilezza non ha bisogno di orpelli e la frase è un invito a praticare la gentilezza ogni giorno».

A cura di Chiara Petrucci