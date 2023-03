Gran tour in bicicletta e pulizia del parco, fine settimana all’insegna dell’ambiente - Password Magazine

JESI – Sarà un fine settimana il prossimo all’insegna dell’ambiente con le celebrazioni della Festa dell’Albero: due le iniziative che coinvolgono attivamente la cittadinanza e che vedono la collaborazione di importanti associazioni del territorio.

La prima è in programma sabato pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, presso il parco del Granita davanti all’ex mattatoio. Con lo slogan “Tutti insieme alla Granita” e grazie al supporto di Jesi Clean si procederà alla pulizia del torrente, con Wwf e circolo fotografico Ferretti che documenteranno la pulizia e racconteranno l’importanza di questo spazio cittadino. Jesi Clean metterà a disposizione di quanti vorranno partecipare guanti, bastone per la raccolta e sacchi portarifiuti.

Dedicato ai pedali invece il secondo appuntamento, quello domenicale, con un tour in bicicletta attraverso i parchi della città. Il ritrovo – insieme ai rappresentanti della Federazione italiana ambiente e bicicletta Vallesina, Fondazione Michele Scarponi, Legambiente, Wwf, Jesi Clean e Gruppo micologico jesino Federico II – è alle 9.30 ai giardini pubblici di Viale Cavallotti muniti di bicicletta. Da qui si partirà alla volta del parco del Ventaglio dove vi sarà la piantumazione di un albero simbolico insieme a Rolando Marini l”uomo che pianta gli alberi”. Di nuovo in sella poi, per raggiungere il parco del Vallato: anche qui la piantumazione di un albero simbolico e il racconto di David Belfiori (Wwf) sul progetto dell’oasi delle api a cui farà seguito la narrazione della “guerilla gardening”, la forma di giardinaggio abusivo praticato in terreni in disuso, aree dismesse o proprietà abbandonate (a cura di Legambiente). Si rimonta ancora in bici per raggiungere prima gli Orti Pace, dove vi sarà una terza piantumazione simbolica con letture rivolte a tutti a cura di Ortolibreria, quindi l’arrivo al bosco urbano in Via Bocconi con pic-nic per un pranzo insieme. Chiunque potrà aggregarsi al gruppo in ciascuno dei parchi raggiunti nella mattinata.

Il pomeriggio, a partire dalle ore 14, presso lo spazio antistante il bosco urbano, vi sarà una gimcana e un percorso ad ostacoli in bici per bambini a cura della Federazione italiana ambiente e bicicletta Vallesina, a cui faranno poi seguito laboratori per bambini insieme a Legambiente e Wwf. Alle 16, infine, grazie al gruppo micologico jesino Federico II che sarà presente con un proprio stand – passeggiata finale alla scoperta delle erbe spontanee della nostra zona.

Al bosco urbano sarà inoltre presentata la mostra fotografica a cura del Circolo Ferretti dal titolo: Parco della Granita, prima e dopo (pulizia curata da Jesiclean).