Biblioteca la Fornace, gli appuntamenti del mese di novembre - Password Magazine

MOIE – Un novembre ricco di appuntamenti alla biblioteca La Fornace di Moie. Tante occasioni di riflessione e di approfondimento su temi di attualità, ma anche di divertimento e di socialità con il laboratorio teatrale, i giochi da tavolo e il cineforum.

Il lavoro sarà al centro dell’incontro di venerdì 11 novembre, alle ore 18,15, grazie al secondo appuntamento della rassegna “Conversazioni di Politica, Cultura e Società”, a cura di Percorso Civico. Il tema del nuovo seminario sarà “Costituzione e lavoro: dalle basi ad una lettura di genere”. Interverranno Samuele Animali, avvocato, docente e vice sindaco del Comune di Jesi, e Serena Cavalletti, componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche. Il programma prevede un ultimo incontro venerdì 18 novembre, sempre alle ore 18,15, dal titolo “Dalla lievitazione all’inclusione”, con Jacopo Corona, della Cooperativa sociale Frolla, e Gloria Gagliardini, del Gruppo Solidarietà di Moie.

Sono tanti gli appuntamenti del venerdì, quando la biblioteca è aperta per eventi ed iniziative, senza tuttavia il servizio di prestito. Nella serata di venerdì 18 novembre, alle ore 21, la biblioteca organizza la presentazione del libro “Superimpero” della scrittrice jesina Laura Di Lucchio. È una storia di fantascienza dove si racconta della Terra governata da un supercomputer. Il romanzo ha ricevuto la Menzione d’onore al premio Metamorfosi 2020 e riporta una prefazione di Barbara Alberti. Nel corso della serata ci saranno letture di Patrizia Giardini e musiche di Marcello Moscoloni. Modera l’incontro il giornalista Massimiliano Giorgi.

Il venerdì successivo, 25 novembre, alle ore 18, evento organizzato dalla biblioteca in onore del poeta Francesco Scarabicchi. “Una donazione in ricordo di Francesco Scarabicchi” è il titolo della serata dedicata all’autore anconetano, scomparso un anno e mezzo fa: poeta tra i più limpidi e alti della contemporaneità italiana, che, insieme all’amico Massimo Raffaeli per nove anni ha avuto la direzione scientifica della rassegna letteraria “Scrittori leggono scrittori”.

All’iniziativa in suo ricordo interverranno Luca Lenzini, direttore della Biblioteca Umanistica dell’Università di Siena, e il critico letterario e filologo Massimo Raffaeli.

Sempre venerdì 25 novembre, alle ore 20,45, secondo appuntamento col “CineBiblioforum”, con la visione gratuita del film “Memento”, scritto e diretto da Christopher Nolan. Seguirà la discussione sulla pellicola, a cura della curatrice della rassegna Jeannette Manzi. Ci saranno letture abbinate di “Cloud Atlas. L’atlante delle nuvole” di David Mitchell e de “La locanda alla fine dei mondi” di Neil Gaiman.

Ma non solo nei venerdì la biblioteca diventa luogo di iniziative ed incontri. Martedì 29 novembre è in programma una serata molto particolare. Alle ore 21, ci sarà la presentazione del progetto “Linna Apis e l’Alveare che dice Sì!”. Si tratta di un nuovo modo per vendere e comprare i prodotti locali utilizzando internet e la sharing economy. L’idea de “L’Alveare che dice Sì!” è quella di combinare tecnologia e agricoltura sostenibile per accorciare la filiera e permettere a chiunque di fare la spesa online direttamente dai piccoli produttori del territorio. Andrea Laudazi, titolare di Vallesina Bio, é uno dei produttori che ha aderito a questa rete virtuosa, nonché autore de “La favola dell’ape intelligente”, edito dalla casa editrice Giaconi.

Intanto, sempre di venerdì, nel pomeriggio dalle 15 alle 18, la biblioteca La Fornace continua ad ospitare le lezioni, gratuite e aperte alla cittadinanza, dell’Università degli adulti della Media Vallesina. Per informazioni e iscrizioni si può contattare la segreteria dell’ateneo degli adulti in via Carducci, 29, al Centro comunale 6001, nei giorni di lunedì dalle 16 alle 18, martedì dalle 16 alle 18 e sabato dalle 10 alle 12.

E poi, come sempre, La Fornace ospita laboratori e corsi. Tutti i martedì, alle ore 21, al Binario 9 e ¾, c’è il corso di teatro a cura dell’Associazione Culturale Magma (info: 3343676911). Tutti i martedì di novembre, alle ore 21, nella sala Joyce Lussu, si svolgono gli incontri gratuiti dei giochi da tavolo (è obbligatoria la prenotazione al numero 3927588197 anche tramite whatsapp). Sabato 19 novembre, alle ore 10, al Binario 9 e ¾, la Leche League organizza incontri gratuiti sull’allattamento (Info: 3342893805 o carla.gigli@lllitalia.org). E ancora: lunedì 21 novembre, alle ore 21, nella Sala Joyce Lussu, si riunisce il Circolo di Lettura. Il libro scelto per novembre è “Non lasciarmi” di Ishiguro.