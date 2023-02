Ex ospedale, demolizione palazzina. Il Comune: «Completati gli atti, si attende il via ai lavori» - Password Magazine

JESI – Il Comune di Jesi ha da tempo realizzato tutte le condizioni politiche ed economiche per agevolare la demolizione della palazzina laboratorio analisi dell’ex ospedale di Viale della Vittoria. Ha stanziato prima gli oltre 100 mila euro dovuti per la propria quota di proprietà come richiesto dell’ex Asur, poi li ha integrati con altri 18 mila euro circa a seguito della ulteriore comunicazione di un incremento dei prezzi pervenuta dal direttore generale dell’ex Asur che è poi l’attuale direttore della nuova Azienda sanitaria territoriale. Il tutto ben prima dell’estate.

«Da allora si è in attesa che l’Ast invii il progetto approvato con il nuovo prezzario e dia il via celermente ai lavori di demolizione ovvero segali la necessità di ulteriori fondi da stanziare in quota parte – si legge in una nota del Comune di Jesi – . Si comunica altresì che, ad oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione né dall’ex Asur né dall’attuale Ast di una presunta cessione al Comune della gestione del parcheggio interno all’ex ospedale di Viale della Vittoria, come qualcuno avrebbe sostenuto. Viceversa, sono in corso interlocuzioni tra i tecnici dei rispettivi enti, tenuto conto che l’area presenta oggettive criticità sotto il profilo della piena sicurezza. Pertanto, si sta valutando la modalità migliore per permetterne un parcheggio temporaneo, rispetto alla quale si stanno susseguendo sopralluoghi e contatti per capirne la fattibilità tecnica ed ovviamente economica».