Asp9, affido: una giornata di sensibilizzazione - Password Magazine

JESI – Una giornata dedicata a sensibilizzare la cittadinanza a vivere l’esperienza dell’accoglienza che assume diversi volti quanti sono i bambini o i ragazzi che hanno bisogno di aiuto. La organizza anche quest’anno l’Asp Ambito 9, stavolta a Cupramontana dove lunedì prossimo 31 ottobre, in collaborazione con il Comune, presenta una serie di attività volte a favorire la migliore conoscenza d queste esperienze di vita. L’appuntamento è al teatro Concordia dove, dalle ore 17.30, sarà aperta una mostra fotografica dal titolo “Tu per me sei importante”, realizzata da Metacometa, associazione che ha per missione l’accoglienza di minori. Invitati anche bambini e ragazzi che saranno protagonisti di laboratori dedicati alla festa di Halloween organizzati dagli animatori delle associazioni “Vip Clown” e “Hobby e Passioni”. Alle ore 19, poi, sempre in teatro, andrà in scena lo spettacolo “Benvenuta Vita”. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e daranno la possibilità alla cittadinanza di conoscere realtà ed esperienze di vita alquanto emozionanti.

La campagna è stata realizzata grazie alla collaborazione con le associazioni di famiglie affidatarie, in particolare “Ecco Tuo Figlio” e “Famiglie per l’Accoglienza”.