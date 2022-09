Giovane si accascia a terra per un malore, soccorsa e trasportata in ospedale - Password Magazine

JESI – Si accascia a terra per un improvviso malore, soccorsa una giovanissima. E’ accaduto intorno alle 15 di oggi (22 settembre) lungo Corso Matteotti, all’altezza del bar Giù a …L’Angoletto, vicino all’incrocio con via Pastrengo.

Una ragazza di 16 anni è stramazzata a terra sotto gli occhi dei passanti che, subito, hanno dato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’ambulanza della Croce Verde di Jesi e i Carabinieri di Jesi. La ragazza, dopo aver ripreso i sensi, è stata trasportata in codice di media gravità all’ospedale Carlo Urbani di Jesi, vigile e cosciente.