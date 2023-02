Green Food Week, menù sostenibili nelle mense di Jesi, Staffolo e Cingoli - Password Magazine

JESI – Il Comune di Jesi e l’Asp Ambito 9 aderiscono alla Green Food Week, settimana organizzata dall’associazione Food Insider durante la quale le mense italiane si uniscono per offrire menù sostenibili, piatti a minore impatto ambientale con cibi “amici del pianeta”, quali alimenti vegetali, biologici e locali che richiedono poche risorse idriche e poca energia e fanno bene alla terra.

A Jesi giovedì 16 sarà pertanto proposto un menù ecologico con un secondo piatto a base di legumi e miglio poiché i legumi producono pochissimi gas serra e nutrono il suolo, mentre il miglio è un cereale molto nutriente che cresce in terreni poveri e necessita di poca acqua.

Nella stessa giornata, nelle mense di Cingoli e Staffolo, invece, gestite dall’Asp Ambito 9, si proporrà in collaborazione con la Cirfood – Società Cooperativa italiana di ristorazione, un menù a basso impatto ambientale, attraverso alimenti biologici e locali che richiedono poche risorse idriche e permettono un ridotto consumo di energia. La proposta verrà replicata anche nella giornata del 17 per consentire anche agli alunni che usufruiscono del servizio di mensa scolastica una sola volta a settimana di assaggiare le pietanze “green”.

La Green Food Week non vuole essere solo un’occasione per modificare il menù con piatti più sostenibili, ma vuole creare una comunità di persone, enti e Comuni che vogliono condividere conoscenze, diffondere il significato del “cibo amico del pianeta” e fare qualcosa di concreto per ridurre l’emissione della carbon footprint. Si parte da un gesto semplice e bello come quello del “mangiare insieme” nelle mense italiane per incentivare i bambini a consumare legumi, verdura e frutta in modo da ridurre gli scarti.

Ma sempre a proposito di mense, Jesiservizi, che gestisce per conto del Comune di Jesi il servizio di refezione scolastica, non si dimentica certo del carnevale. Ed allora ecco mercoledì prossimo un menù speciale con salsa in pasta aurora, frittata arlecchino, insalata variopinta e dolce di carnevale.