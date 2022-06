'I collages' di Gastone Pietrucci in mostra al Bisaccioni fino al 18 settembre | Password Magazine

JESI – Il successo, testimoniato dagli oltre duemila visitatori nelle ultime settimane, e l’apprezzamento da parte del pubblico, fra cui tanti turisti, hanno convinto gli organizzatori a prorogare, fino al prossimo 18 settembre, la mostra di Gastone Pietrucci “I collages – Antologica 1969/2022”.

Il noto cantore e ricercatore di tradizioni popolari è presente negli spazi della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, a Palazzo Bisaccioni, con oltre trecento opere e cinquant’anni di attività. La mostra svela una parte poco conosciuta dell’autore che si esprime, stavolta, non con la musica e il canto ma con i sui straordinari collages. Nonostante un percorso lungo e ricco di tappe importanti, come la partecipazione a Spoleto al Festival dei Due Mondi, il Gastone artista figurativo è stata per molti un’esperienza sorprendente ed emozionante, come raccontano i commenti lasciati dai visitatori nel libro delle firme.

A ottenere riscontri positivi, in termini di partecipazione e di riconoscimento del valore delle proposte, sono stati anche gli eventi collegati alla mostra, dallo spettacolo teatrale di lancio “Collage Dantis” al Teatro “Il Piccolo” con la Macina e Allì Caracciolo, ai concerti e alle performance teatrali e di danza nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, fino ai momenti musicali al Circolo Cittadino di Jesi, dove continua l’esposizione collegata con le grandi riproduzioni dei collages nella Sala del Lampadario. Eventi collaterali che proseguiranno anche nei prossimi mesi, fino alla chiusura dell’Antologica.

Palazzo Bisaccioni continuerà, quindi, per tutta l’estate a proporre agli jesini e ai turisti un’offerta culturale di altissimo spessore, a partire dalla mostra-evento nei locali al pianterreno che celebra il fotografo Luigi Ghirri.

Le opere di Gastone sono al secondo piano, sede, per anni, della collezione di arte moderna della Fondazione e ora, per la prima volta, deputato ad ospitare un’esposizione temporanea. Vi si possono ammirare le prime opere di Gastone, quelle dal ’69 al ’75, una collezione di inviti, biglietti di auguri, segnaposti, spediti negli anni dall’artista e raccolti insieme per la prima volta, il “Tavolo di Gastone”, pronto per le performance e il lavoro dal vivo dall’artista e, ancora, una sezione di opere dedicate a diversi grandi dell’arte, pittori, musicisti, performer, scrittori tra i quali Pier Paolo Pasolini.

La mostra, curata da Roberto Gigli, è visitabile nell’orario di apertura di Palazzo Bisaccioni, ossia dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30.