Maiolati, scontro sulla strada della Boccolina: due feriti - Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Scontro auto e furgone nella tarda mattinata di oggi a Maiolati Spontini, sulla strada della Boccolina. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30, coinvolgendo i due mezzi che si sono urtati frontalmente.

I conducenti dei veicoli sono rimasti feriti: si tratta di un uomo di 53 anni e l’altro di 49. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari della Croce Rossa di Castelplanio, intervenuti sul posto con un’ambulanza, e trasportati all’ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice di media gravità. Uno dei due conducenti, in particolare, avrebbe riportato dei tagli alla testa e sarà sottoposto agli accertamenti necessari. La strada è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per un’ora circa, sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.