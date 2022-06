Percorsi d'estate, fine settimana all'insegna della musica e della cultura con "Rinascenze" | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Si intitola “Rinascenze” ed è un “Incontro d’arte, fotografia, pittura, musica, poesia” l’evento che si inaugura sabato 2 luglio, alle ore 18, alla biblioteca La Fornace di Moie, con una mostra e un concerto dedicati alle opere di Silvia Segnan e di Laura Giustozzi. L’esposizione, allestita nel tunnel del centro culturale “eFFeMMe23”, sarà aperta da un incontro con le artiste e da interventi musicali di Marta Tacconi, al pianoforte, e del soprano Federica Livi.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della rassegna “Percorsi d’estate”, giunta alla seconda edizione, proposta dal Comune in collaborazione con la Pro loco Maiolati Spontini, l’associazione Ar.Co, il fotoclub “Effeunopuntouno”, la Casa dell’Olio e della biodiversità e altre associazioni e realtà del territorio.

La mostra, che sarà visitabile dal 2 al 13 luglio negli orari di apertura della biblioteca, e il 7 luglio fino alle ore 23, ha nel titolo “Rinascenze: di natura mi bagnai, e fiorii”, tutta una serie di richiami e suggestioni. Silvia Segnan racconta le sue opere parlando di «fotografie di dialoghi tra me e il mondo, solitari e selvaggi, camminamenti e attese in fila all’aurora, fin dove sostano i tramonti, fin dove s’arriva a distrarsi di pace e di bellezza e a scrivere oltre il tempo fuggitivo divenuto epoca, in un giorno qualsiasi che diventa il più bello. E tutto avviene, mentre il mondo continua il suo chiasso incessante. Misture di acrilico e olio, dei colori del cielo, del mare e dei fiori, misuro le stelle soltanto a guardarle e d’amaranto mi tingo ogni volta che al sol m’avvicino, man mano che incontro perpetua dimora soltanto laggiù, fino in fondo ai miei passi».

Sempre alla biblioteca La Fornace, venerdì 1 luglio (ore 17,45) ci sarà la presentazione del nuovo libro del Gruppo Solidarietà, curato da Fabio Ragaini, dal titolo “Ripensare i servizi, personalizzare gli interventi”. Saranno presenti Fausto Giancaterina, dei Servizi disabilità e salute mentale del Comune di Roma, e Giacomo Panizza, della Comunità progetto Sud di Lamezia Terme.

Intanto c’è attesa per la terza edizione degli “Aperitivi Letterari”, che prenderanno il via giovedì 7 luglio. Si parte con un doppio appuntamento: alle ore 18 ci sarà l’incontro della neonata Consulta giovanile con il sindaco Tiziano Consoli e la Fondazione Scarponi. Alle ore 21 si proseguirà con la presentazione del libro “Caro Michele. Una vita alla Scarponi” con Marco Scarponi e Marco Pistonesi L’autore ha riunito un gruppo eterogeneo di amici di Michele che lo hanno raccontato svelandone aspetti inediti.

Gli incontri proseguiranno nei successivi tre giovedì di luglio.