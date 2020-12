Incidente con vittima a Jesi | Password Magazine

JESI – Una persona è stata investita a Jesi, lungo Viale del lavoro, all’incirca all‘altezza dell’incrocio con via dei Mille. L’uomo, di 75 annienta che si trovava in prossimità delle strisce pedonali, è morto. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, dopo le 18.

Il traffico in direzione Ancona è stato bloccato, regolare quello verso Jesi Centro. L’incidente è stato provocato da un mezzo di soccorso a lavoro, per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Verde e l’automedica. Sul posto anche la polizia locale per la direzione del traffico in supporto ai carabinieri, impegnati per i rilievi del sinistro.

Dopo le 20 il mezzo coinvolto è stato portato via dal carro attrezzi e anche la salma è stata rimossa dalla carreggiata, è poi intervenuto per la necessaria pulizia dell’asfalto il personale stradale.

Articolo in aggiornamento