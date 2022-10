Iom approda nel maceratese, il modello jesino “clonato” anche nell’Area Vasta 3 - Password Magazine

JESI – Iom, da Jesi all’area Vasta 3. L’associazione che da 26 anni si occupa di offrire assistenza ai malati oncologici in tutta la Vallesina approda anche a Macerata, Appignano, Treia e San Severino. Un vero e proprio progetto di “clonazione” del modello jesino che poggia sulla collaborazione tra sanità pubblica e mondo del volontariato.

«Senza integrazione col pubblico, non avremmo potuto raggiungere questi risultati – sono le parole commosse della presidente Anna Quaglieri -. Dalla sua fondazione, IOM ha speso 5 milioni e 647mila euro, fondi arrivati dalla solidarietà del territorio. Volevamo creare un hospice e invece abbiamo creato un modello di ospedale a domicilio. Questa è la prima volta che un’associazione jesina viene ‘clonata’ in un territorio diverso da quello di origine: è il mio regalo per essere stata accolta e amata da questa città».

Due medici, quattro infermieri, una psicongologa e presto anche altre figure saranno attivi in un territorio finora sprovvisto di supporto a domicilio di pazienti oncologici: «Il servizio nel maceratese è partito già da alcune settimane – fa sapere la direttrice responsabile Marialuisa Quaglieri – Non è semplice trasferire una realtà in un luogo diverso ma questo è un progetto che va a beneficio dei pazienti. La dottoressa Silvia Marzocchini sta seguendo il servizio per Macerata, Appignano, Treia mentre ladottoressa Benedetta Ferretti sta coordinando per San Severino. Il mio ringraziamento va alla direttrice dell’Area Vasta 3 di Macerata, dottoressa Daniela Corsi, alla direttrice di Asur Marche Nadia Storti e all’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini».

«Iom è cresciuto come realtà e qualità di assistenza a pazienti che devono essere trattati con dignità, essendo questa una malattia che riguarda anche la famiglia e la società. Credo che laddove esista una best practice questa vada estesa a tutta la regione» fa sapere Nadia Storti, direttrice Asur Marche, anche lei intervenuta alla conferenza stampa di presentazione venerdì al Murri.

Rimarca il dottor Marcello Campolucci: «La collaborazione fra istituzioni pubbliche e volontariato è fondamentale, le cure che offriamo non sono solo palliative ma siamo di supporto anche alle famiglie, un percorso non facile ma che si basa sul rispetto della persona e dei suoi bisogni». Dello stesso parare è il dottor Luciano Giuliodori, responsabile medico servizio Iom Area Vasta 2: «Il connubio tra pubblico e volontariato è la strada maestra. Oggi si assiste a un’evoluzione delle cure palliative, con l’impiego della tecnologia che ha permesso di elevare gli standard dei servizi a domicilio». Aggiunge ladottoressa Giovanna Carbonari, dirigente medico dell’Oncologia di Jesi: «Oncologia e Iom non sono due realtà separate ma che collaborano, unite da stima reciproca, per offrire un servizio di altissimo livello che consente a malati e alle loro famiglie, anche di notte o nei fine settimana, di non sentirsi mai soli».