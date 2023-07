Jesi, arriva il “facilitatore digitale”: una mano ai cittadini per l’accesso ai servizi online - Password Magazine

JESI – É attivo a Jesi un centro di facilitazione digitale presso la Biblioteca Planettiana e l’Informagiovani per aiutare i cittadini a familiarizzare con le nuove tecnologie e con i servizi fruibili online.

Anche il Comune di Jesi ha aderito infatti al progetto lanciato da Regione Marche ‘Bussola Digitale–OrientiAMO LE MARCHE verso nuove competenze digitali’ che ha l’obiettivo di diffondere tra i cittadini l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione tramite piattaforme informatiche (posta elettronica, prenotazioni appuntamenti, siti governativi, SPID, CIE …), così da incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle amministrazioni pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

A guidare gli utenti ci sarà il “facilitatore digitale”, non un semplice assistente ma un abilitatore in grado di rendere autonomi i cittadini nell’impiego della rete e dei suoi servizi.

Il facilitatore sarà presente in Biblioteca il martedì ed il venerdì per le intere giornate ed il mercoledì mattina – con appuntamenti prenotabili anche on line – e sarà un punto di riferimento per quanti volessero acquisire informazioni di base o aumentare le proprie conoscenze su tutto ciò che ruota attorno al digitale. Con l’orario invernale il facilitatore digitale sarà presente anche all’Informagiovani.

L’iniziativa è stata presentata oggi in conferenza stampa dall’assessora alla Formazione del Comune di Jesi Emanuela Marguccio, insieme ai funzionari regionali Andrea Sergiacomi e Saverio Delpriori del Settore Transizione Digitale e Informatica, alla responsabile della Digitalizzazione del Comune di Jesi Elena Calabrese e ai tecnici che seguono il progetto.

L’assessora ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa anche in relazione all’evoluzione dei servizi pubblici, sia comunali che di altri enti che si stanno orientando verso la digitalizzazione, a partire dall’Inad, il domicilio digitale indicato con la propria Pec.

Il servizio resterà attivo fino al 2025, con contatti sia individuali che di gruppo che saranno organizzati di volta in volta con determinate categorie.