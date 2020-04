Claudia, commerciante: «Noi imprese lasciate sole e senza aiuti»

CHIARAVALLE – «Noi imprese stiamo lentamente morendo, continuare a sperare allunga soltanto la nostra agonia». A rompere il silenzio è Claudia Mencarelli, 32 anni, titolare del negozio d’abbigliamento Kaki&Me, a Chiaravalle, in via Rosselli.

Dopo il nuovo Dpcm del premier, la giovane imprenditrice ha pubblicato sui social un video di denuncia, superando tra Instagram e Facebook le 20 mila visualizzazioni: le sue sono parole di indignazione e di sofferenza, cui si accompagna la richiesta di aiuti concreti dallo Stato o il rischio sarà quello di una crisi devastante.

«Dopo una notte insonne e non è la prima – dice – è arrivato il momento di parlare. Per tutti noi, cittadini e commercianti, c’è stata una fase di smarrimento, poi l’attesa e infine la speranza che qualcosa potesse cambiare, che qualche aiuto arrivasse. Da marzo ci dicono che lo Stato non ci lascerà soli ma io non ho visto nessun sostegno».

Sono passati 10 anni da quando Claudia ha avviato la sua boutique, un’attività che con tempo, fatica ed energia è cresciuta arrivando a comprendere anche quattro collaboratori. Delle misure per le aziende di cui ha fatto richiesta, la 32enne chiaravallese non ha percepito nulla, né le casse integrazione per i dipendenti né i 600 euro di bonus: «Anche io vorrei restare a casa ed evitare il rischio del contagio, proteggere i miei dipendenti, i miei cari, la mia famiglia, ma lo Stato deve darmi la possibilità di poterlo fare. Eppure non mi sento tutelata. Noi imprese stiamo morendo, soffocate, e insieme a noi si scatenerà un effetto domino con ripercussioni terribili per la nostra economia e i servizi. Non arriverà nessuno ad aiutarci, questo ormai è chiaro. E la speranza cui restiamo attaccati non ci aiuterà ma allungherà solo questa agonia».

L’imprenditrice non si dà comunque per vinta: «Lotterò fino all’ultimo per proteggere tutto ciò che ho costruito, non me lo porteranno via – spiega -. Da marzo, la mia attività ha incassato zero. In un aprile qualunque avrei dovuto incassare 28 mila euro solo per coprire le spese di gestione del personale e parte della merce. Le entrate di questo mese sono state invece pari a 586 euro e grazie all’e-commerce. Non serve fare calcoli approfonditi per dimostrare che così non si va avanti. Siamo allo stremo delle forze: questo non è lavorare ma è tentare di sopravvivere».

I commercianti temono di chiudere, i fornitori di non incassare: «La merce che abbiamo nei nostri negozi non può essere venduta ma la dobbiamo comunque pagare. I capi di abbigliamento sono soggetti a stagionalità ed è ovvio che quello che andava bene per febbraio/marzo aprile non si potrà rivendere a maggio. Le spese aumentano, non c’è più tempo». Tante le incognite per il futuro: «Se i clienti continueranno ad avere paura del contagio non compreranno. Come riapriremo? Che misure dovremo adottare per essere in sicurezza? In silenzio non ci sto più, urlerò se servirà. Io voglio rimanere a casa ma devono permettermi di sopravvivere rimanendoci».