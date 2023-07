JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 3 circa in via XX Luglio a Jesi per l’incendio di un’ autovettura a seguito di incidente stradale. La persona alla guida è riuscita ad uscire da sola dall’auto per poi fare ricorso alle cure mediche. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha spento l’incendio e messo in sicurezza il veicolo e l’area dell’intervento. Sul posto 118 e Carabinieri di Jesi per i rilievi.