Maiolati, associazioni senza sede: trovata sistemazione in locali comunali concessi gratuitamente - Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Trovare una sistemazione per le associazioni rimaste senza sede: era uno degli impegni messo nero su bianco nel programma elettorale della lista “Insieme per i cittadini” ed ora, a neppure due mesi dall’insediamento della Giunta, l’obiettivo è stato raggiunto.

Il sindaco Tiziano Consoli e l’assessore all’Associazionismo Maria Ludovica Trillini hanno lavorato, da subito, per arrivare a una soluzione e individuare nuovi locali per le associazioni costrette a lasciare gli spazi delle ex scuole elementari.

«Erano dieci – spiega il sindaco Consoli – le realtà senza più una sede. Dopo una serie di incontri, si è arrivati ad un accordo che prevede la sistemazione in edifici messi a disposizione gratuitamente, con solo le utenze a carico delle associazioni mentre l’Amministrazione comunale si occuperà degli affitti e degli eventuali costi di manutenzione. È stata una delle questioni aperte, su cui abbiamo chiesto la fiducia degli elettori in campagna elettorale, per questo sono davvero soddisfatto del risultato ottenuto a poche settimane dall’insediamento e raggiunto grazie all’impegno e alla competenza dell’assessore Trillini e alla disponibilità delle associazioni, che ringrazio».

Gran parte dei locali individuati si trova in via Ceccacci, negli ex uffici della Multiservizi, e a primo piano del Centro comunale 6001.

«Sono davvero contenta – sottolinea l’assessore Trillini – di poter affermare che le associazioni riavranno una sede. Lo avevamo promesso in campagna elettorale ed è stato uno degli obiettivi su cui abbiamo lavorato fin da subito. Ringrazio gli Uffici comunali che si sono resi subito disponibili nel fornirci le risorse di cui avevamo bisogno per inquadrare bene la situazione e poter offrire risposte alle richieste di quelle associazioni che si erano viste “sfrattate”. Devo ammetterlo, non è stato semplice cercare di accogliere le esigenze di tutti ma grazie al dialogo siamo riusciti a trovare una soluzione comune. Il lavoro ovviamente non finisce qui ma possiamo ritenerci soddisfatti del risultato ottenuto finora».

Un altro impegno, sempre a favore delle realtà associative locali, che è stato concretizzato in queste prime settimane di mandato è l’esenzione dal pagamento della Tosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, per gli eventi e le manifestazioni svolte da associazioni che richiedano il patrocinio dell’Amministrazione comunale per l’anno 2023.