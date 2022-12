Jesi, lutto in città per la scomparsa di Paola Baioni - Password Magazine

JESI – La città si stringe intorno al dolore della famiglia Polita per la perdita di Paola Baioni, 68 anni, moglie dell’ex sindaco ed ex presidente della Jesina Calcio Marco Polita, avvocato, e madre del presidente del Consiglio comunale Luca, anche lui avvocato di professione. La donna è venuta a mancare nella notte, dopo aver lottato per anni contro una malattia con coraggio e determinazione.

«Una donna veramente forte e determinata – sono le parole di Luca Polita, affidate ai social – In queste ore sto ricevendo centinaia di messaggi e di telefonate a dimostrazione di quante amiche e amici avesse». E poi «tu hai lottato con tanta determinazione per più di 7 anni, senza mai mollare o lamentarti, sempre a testa alta.

Avrei mille aneddoti ma ne racconto uno solo: lo scorso anno, già gravemente malata, hai avuto la forza e lo spirito di presentare un libro a Roma presso la casa editrice Albatros; ebbene non sai quanta speranza hai donato con quel gesto in tanti pazienti affetti dal tuo stesso male, dimostrando loro che vi è tanta vita anche dopo una diagnosi simile». Messaggi di cordoglio dal mondo della politica cittadina: «Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’Amministrazione tutta – si legge in una nota del Comune di Jesi – si stringono al dolore del presidente del Consiglio comunale Luca Polita per la scomparsa della cara mamma Paola Baioni ed esprimono a lui, al papà Marco ex sindaco di Jesi ed ai familiari tutti i sensi di sincero cordoglio».

«Sono vicino al Presidente del Consiglio Comunale ed amico Luca Polita per la scomparsa della mamma Paola – da sapere il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – Esprimo anche a Marco, Paolo e all’intera famiglia Polita, il mio sincero e profondo cordoglio». Dal Partito Democratico di Jesi, il segretario Stefano Bornigia:«Siamo tantissimo addolorati per la perdita di Paola la mamma di Luca Polita. A lui a Marco ed a tutta la famiglia sincere condoglianze ed un grande abbraccio».

Il vicepresidente del Consiglio comunale Nicola Filonzi (Jesiamo): «Il Consiglio Comunale tutto in questo momento di dolore si stringe attorno alla famiglia del Presidente del Consiglio Luca Polita e del padre Marco, ex Sindaco, per la scomparsa della amata mamma Paola. Da parte di tutti noi le più sincere condoglianze».

Dal gruppo politico Jesiamo, all’opposizione: «L’associazione ed il Gruppo Consiliare Jesiamo esprimono tutte le più sentite condoglianze alla famiglia del Presidente del Consiglio Comunale Luca Polita per la scomparsa della mamma Paola avvenuta al termine di una lunga malattia. Ci uniamo al dolore di Luca, dell’ex Sindaco Marco e di tutta la famiglia».