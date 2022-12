Palline di Natale e Casa di Babbo Natale, festività jesine dedicate ai bimbi all’insegna della solidarietà - Password Magazine

JESI – «Vogliamo mettere in evidenza il tratto autentico del natale, attraverso due punti caratterizzanti la festività: da una parte la solidarietà, dall’altra la spensieratezza dei bambini che più di tutti attendono la magia del Natale». Cosi il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, nell’ambito della presentazione di Illuminiamo il Natale, iniziativa che prevede due progetti promossi dal Comune di Jesi in collaborazione con varie realtà cittadine.

Sotto l’aspetto della solidarietà, il Comune ha organizzato la distribuzione di almeno 500 palline natalizie, che saranno rese disponibili in vari negozi del centro oltre che nella Biblioteca, nel Teatro Pergolesi e in piscina con offerta minima di 5 euro ciascuna. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’ASP che proietterà i fondi aggiuntivi verso quei soggetti in difficoltà a causa del caro energia.

Importante su quest’iniziativa la collaborazione del Comune con Vallesina Onlus, che farà da snodo tra Comune e Asp e grazie alla quale l’idea si è potuta trasformare in concreta realtà.

Su questi è intervenuta l’assessora alle partecipazione comunali, Paola Lenti:

«Siamo molto contenti di quest’iniziativa ispirata dall’idea di solidarietà che è elemento tipico di questo periodo e ci avvicina alle persone che in questo periodo vivono una fase di difficoltà. La speranza è quella che queste palline possano indirettamente illuminare il Natale di chi è in uno stato di bisogno».

È Franco Pesaresi, direttore dell’Asp ambito 9 e vice presidente di Vallesina Onlus, a spiegare come la povertà energetica sia un fenomeno sempre più dilagante e preoccupante: «Nel 2021 l’8,5 % delle famiglie era in questa situazione e sicuramente i dati sono peggiorati, per questo abbiamo deciso di dedicare a loro queste risorse».

Oltre alle palline, anche qualcos’altro caratterizzerà il Natale jesino: è stata, infatti, istallata in Piazza Colocci una “Casa di Babbo Natale”, con un piccolo teatrino annesso che verrà utilizzato anche per la realizzazione di piccoli spettacoli.

L’istallazione e la costruzione ha visto partecipi i ragazzi del Liceo Artistico Mannucci.

Proprio sulla cooperazione di varie realtà cittadine ha insistito il sindaco: “La relazione di tutte le realtà interne alla città è fondamentale.- ha detto Fiordelmondo – Quello che abbiamo realizzato quest’anno spero sia un tratto caratterizzante anche dei prossimi natali in modo da sedimentare il tessuto sociale».