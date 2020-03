Marche in prima linea nell’emergenza raccontate da Rai1 a “La Vita in Diretta”

REGIONE –Le Marche su Rai1 a La Vita in Diretta alle 14:00 di oggi pomeriggio. Sullo storico e seguito programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini sono state raccontate principalmente due vicende legate al coronavirus e al nostro sistema sanitario. Quella della realizzazione di ospedali da campo a Jesi, Ancona e Pesaro utili ad accogliere i pazienti del pronto soccorso non infetti da Covid-19, e quella della disponibilità di materiale utile all’emergenza. Dopo l’errore nell’invio, fortunatamente subito risolto, questa notte sono arrivate 300 mila mascherine, 150 mila FFP2 e 150 mila chirurgiche, strumenti essenziali per chi lavora in sanità, per continuare a offrire assistenza.

La regione Marche in prima linea nell’affrontare questa emergenza annuncia anche una integrazione dell’accordo con l’Associazione italiana ospedalità privata (Aiop) e con l’Associazione religiosa istituti sociosanitari (Aris), che mette a disposizione 188 posti per i pazienti Covid-19 positivi nelle fasi post critiche stabilizzate. Le strutture interessate sono Villa dei Pini di Civitanova, Anni Azzurri di Campofilone e Santo Stefano di Villa Fastiggi di Pesaro